Ra mắt bộ công cụ hướng dẫn tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Sơ đồ mới khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: BTC).

Ngày 3/11, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với các đối tác Việt Nam và Pháp ra mắt sơ đồ, tờ gấp và bảng đá sơ đồ tham quan di tích, góp phần đổi mới hoạt động giới thiệu và phát huy giá trị di sản.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám có diện tích hơn 54.000m2, gồm nhiều lớp không gian lịch sử và các công trình kiến trúc đặc sắc. Vì vậy, việc xây dựng công cụ hướng dẫn trực quan được xem là giải pháp thiết thực, giúp du khách chủ động lựa chọn lộ trình và tìm hiểu sâu hơn về di tích.

Sơ đồ tổng thể mới giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính. Trong khi đó, tờ gấp cung cấp thông tin khái quát về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử cùng những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Việc kết hợp bản đồ, hình ảnh và nội dung thuyết minh giúp thông tin di sản được truyền tải trực quan, thuận tiện hơn tới công chúng.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội đánh giá đây là những công cụ thiết thực, góp phần giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa, giáo dục của di tích. Đồng thời, hoan nghênh định hướng xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ, kết hợp bản đồ tương tác, mã QR và công cụ thuyết minh hiện đại; phát triển các hành trình khám phá, kết nối di tích với mạng lưới Văn miếu, Văn chỉ và làng khoa bảng trên cả nước.

Dự án được thực hiện với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhóm thiết kế do TS.KTS Nguyễn Thái Huyền, Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì, kết hợp nghiên cứu lịch sử, kiến trúc, cấu trúc không gian di tích với phương pháp thiết kế và diễn giải di sản hiện đại.

Theo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, dự án là kết quả cụ thể của quá trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa nhà trường với các đối tác Pháp kéo dài gần 30 năm, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa tri thức chuyên môn và thực tiễn bảo tồn di sản.

Trong thời gian tới, các bên định hướng tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, số hóa tư liệu lịch sử, văn bia, hoành phi, câu đối và tài liệu lưu trữ liên quan đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tiến tới xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ phục vụ nghiên cứu, giáo dục và tham quan.

Từ những công cụ hướng dẫn mới, di tích hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận di sản, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục Việt Nam, hướng tới dấu mốc 1.000 năm Quốc Tử Giám vào năm 2076.