Ra mắt Báo Điện tử Công an nhân dân phiên bản tiếng Nga

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: cand.vn)

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ngài Vasily Prokopov, Trưởng Đại diện Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại Việt Nam; ngài Kiryl Kamyshau, Tham tán công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: cand.vn)

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân chủ trì buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: cand.vn)

Trình bày quá trình xây dựng và định hướng phát triển phiên bản tiếng Nga, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân nhấn mạnh, việc ra mắt phiên bản mới không đơn thuần là chuyển ngữ, mà đòi hỏi tổ chức và thể hiện nội dung phù hợp với công chúng sử dụng tiếng Nga, bảo đảm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, đồng thời giữ vững quan điểm, bản sắc và tính chính thống của tờ báo.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, quá trình xây dựng phiên bản tiếng Nga cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu nội dung, biên tập, biên dịch và kỹ thuật; đặc biệt chú trọng rà soát ngôn ngữ, thuật ngữ và cách diễn đạt để thông tin vừa chính xác, vừa tự nhiên đối với bạn đọc. Nội dung phiên bản mới tập trung giới thiệu chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và hợp tác quốc tế.

Đồng chí cho biết, việc ra mắt phiên bản tiếng Nga là kết quả nỗ lực của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân và các đơn vị phối hợp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý báo chí. Đây mới là bước khởi đầu cho quá trình vận hành, hoàn thiện lâu dài. Báo Công an nhân dân sẽ thường xuyên đánh giá chất lượng, lắng nghe phản hồi của bạn đọc, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ để xây dựng phiên bản tiếng Nga thành kênh thông tin tin cậy, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trưởng Đại diện Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại Việt Nam Vasily Prokopov phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: cand.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Đại diện Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại Việt Nam Vasily Prokopov chúc mừng Báo Công an nhân dân ra mắt phiên bản tiếng Nga, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để bạn đọc sử dụng tiếng Nga hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa và truyền thống Việt Nam, cũng như hoạt động của Bộ Công an và công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam.

Tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Kiryl Kamyshau phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: cand.vn)

Tham tán công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Kiryl Kamyshau cũng đánh giá việc ra mắt phiên bản tiếng Nga mở ra cơ hội mới trong trao đổi thông tin, giúp người dân, cộng đồng chuyên gia và cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật hiểu sâu sắc hơn về hoạt động của nhau, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường đối thoại chuyên môn. Ông tin tưởng phiên bản mới sẽ trở thành nhịp cầu hữu nghị tin cậy, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: cand.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, việc ra mắt phiên bản tiếng Nga sẽ bổ sung một kênh thông tin chính thống về an ninh, trật tự của Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn vì sao Việt Nam là điểm đến an toàn, lực lượng nào đang gìn giữ sự bình yên và những công việc cụ thể được triển khai để bảo đảm an ninh. Theo đồng chí, những thông tin thiết thực về pháp luật xuất nhập cảnh, cư trú, cảnh báo lừa đảo hay hoạt động đào tạo trong lĩnh vực an ninh có ý nghĩa trực tiếp đối với nhà đầu tư, du khách Nga và cộng đồng sử dụng tiếng Nga.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng lưu ý, các vấn đề an ninh hiện nay ngày càng mang tính xuyên quốc gia, từ tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến đến ma túy và buôn bán người. Việt Nam đã chủ động tham gia giải quyết những thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Việc Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Hà Nội vào tháng 10/2025, hay sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các đoàn cứu nạn, cứu hộ sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar là những nội dung cần được giới thiệu tới độc giả quốc tế.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Lê Quốc Minh gợi mở ba định hướng đối với phiên bản tiếng Nga. Trước hết, cần viết cho độc giả Nga, thay vì chỉ dịch nội dung sang tiếng Nga; việc lựa chọn đề tài, đặt tít và cách dẫn dắt phải xuất phát từ nhu cầu thông tin của công chúng. Cùng với đó, cần khai thác thế mạnh về phóng sự, hồ sơ tư liệu và các trang viết văn hóa đã tạo nên thương hiệu của những ấn phẩm như An ninh thế giới, Văn nghệ Công an. Đồng thời, cần đưa nội dung đến những nền tảng mà người dùng tiếng Nga thường xuyên tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ biên dịch nhưng con người phải là khâu kiểm soát cuối cùng, bảo đảm chất lượng và độ chính xác của thông tin.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh:cand.vn)

Thông tin về bối cảnh hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân cho biết, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga được củng cố thông qua nhiều hoạt động hợp tác cụ thể. Hai bên tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2025-2027, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus cũng ngày càng phát triển, trong đó có các nội dung về đào tạo, tập huấn an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, phiên bản tiếng Nga của Báo Công an nhân dân sẽ mở thêm kênh để bạn đọc tại Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus và cộng đồng sử dụng tiếng Nga tiếp cận thông tin chính xác, sinh động về đất nước, con người Việt Nam và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Báo Điện tử Công an nhân dân phiên bản tiếng Nga. (Ảnh: cand.vn)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh:cand.vn)

Việc ra mắt phiên bản tiếng Nga không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận của Báo Điện tử Công an nhân dân mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại trên môi trường số. Với định hướng giữ vững tính chính thống, bảo đảm độ chính xác và đáp ứng nhu cầu của độc giả, phiên bản mới được kỳ vọng trở thành cầu nối tin cậy, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia sử dụng tiếng Nga.