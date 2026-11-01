Ra mắt bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối dữ liệu văn hóa trên toàn quốc

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Triển khai các chủ trương này, đồng thời thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo xây dựng, đưa vào sử dụng nền tảng CMAP. Hệ thống hướng tới công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động văn hóa trên phạm vi cả nước.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm địa điểm ra mắt CMAP mang ý nghĩa đặc biệt khi di tích đang hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập (1076-2026). Đây không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn vinh đạo học và hiền tài, mà còn là một trong những đơn vị tiên phong tại Hà Nội trong ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu là tour đêm “Tinh hoa đạo học”.

Chương trình nghệ thuật số cùng tên tại sự kiện đã kết hợp công nghệ trình diễn với không gian di sản, góp phần tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa bằng phương thức tiếp cận mới. Qua đó, sự kiện cho thấy khả năng kết nối giữa hoạt động sáng tạo tại các di tích với hệ thống dữ liệu văn hóa số, mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho công chúng.

Kết nối dữ liệu văn hóa trên một nền tảng

Được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, bản đồ số Văn hóa Việt Nam hướng tới số hóa, kết nối và hệ thống hóa thông tin về các nguồn lực văn hóa trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố. Người dân và du khách có thể tra cứu địa điểm di sản, bảo tàng, chuỗi sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hành trình du lịch gắn với di sản.

Không chỉ là công cụ tìm kiếm địa điểm, CMAP được định hướng trở thành hệ thống thông tin số về hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Các dữ liệu được tổ chức theo không gian địa lý, hỗ trợ người dùng tìm kiếm sự kiện, điểm đến và hoạt động đang diễn ra xung quanh vị trí của mình, từ đó chủ động lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm.

Người dùng dễ dàng tra cứu lịch trình sự kiện, thông tin di sản và định vị lộ trình di chuyển ngay trên bản đồ số. Ảnh: BTC

Nền tảng cũng hướng tới cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi, dịch vụ tham quan và trải nghiệm, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các sản phẩm văn hóa phù hợp. Đồng thời, đây là kênh quảng bá để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.

Đối với cơ quan quản lý, hệ thống dữ liệu được tổ chức theo địa bàn và các thuộc tính liên quan có thể hỗ trợ theo dõi, đánh giá hiện trạng, phân bố và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa. Đây cũng là cơ sở tham khảo phục vụ công tác quản lý di sản, tổ chức sự kiện, quy hoạch thiết chế văn hóa và hoạch định chính sách phát triển ngành.

Với doanh nghiệp, việc tiếp cận nguồn thông tin tập trung về các điểm đến, hoạt động và lĩnh vực văn hóa có thể hỗ trợ nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển các chuỗi sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

CMAP đóng vai trò là hạ tầng dữ liệu dùng chung, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số. Ảnh: BTC

Từng bước hoàn thiện và mở rộng kết nối

Sau khi ra mắt, CMAP sẽ tiếp tục được hoàn thiện về tính năng, mở rộng dữ liệu và tăng cường kết nối với các nền tảng số liên quan, trong đó có hệ thống định danh điện tử VNeID. Phạm vi dữ liệu hướng tới bao quát nhiều lĩnh vực, từ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng, thư viện, nhà hát đến không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch.

Để nền tảng vận hành hiệu quả, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có vai trò quan trọng. Dữ liệu cần bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, có nguồn gốc rõ ràng, chính xác và được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn.

Việc ra mắt CMAP đánh dấu bước triển khai mới trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu có tính kết nối, phục vụ công tác quản lý, quảng bá và khai thác các nguồn lực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa di sản và các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân, du khách trong môi trường số.