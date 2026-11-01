Ra mắt bản đồ số văn hóa Việt Nam CMAP

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tối 1/11 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam (CMAP).

Bản đồ số văn hóa Việt Nam được xây dựng nhằm số hóa, kết nối thông tin và nguồn lực văn hóa trên cả nước. Người dân, du khách có thể tra cứu sự kiện, di sản, bảo tàng và các hoạt động văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố. Nền tảng cũng hướng tới cập nhật thông tin về sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải thể thao quần chúng và các hành trình du lịch di sản.

Ngoài việc tìm kiếm địa điểm, người dùng có thể định vị các sự kiện văn hóa, thể thao quanh mình và tham khảo thông tin để lựa chọn hoạt động, hành trình phù hợp. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, nền tảng có thể giới thiệu các sản phẩm trải nghiệm như tour đêm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoạt động gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương. Thông tin về dịch vụ, chương trình ưu đãi cũng giúp người dân, du khách tìm hiểu và lựa chọn các gói tham quan, trải nghiệm; đồng thời tạo thêm kênh quảng bá cho các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Với cơ quan quản lý, dữ liệu được sắp xếp theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của nguồn lực văn hóa. Thông tin này có thể hỗ trợ theo dõi hoạt động, quản lý bảo tồn di sản và xây dựng kế hoạch phát triển ngành.

Các đại biểu trải nghiệm bản đồ số văn hoá Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cũng có thêm kênh chính thống để giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng. Dữ liệu về phân bố, tiềm năng các lĩnh vực công nghiệp văn hóa có thể hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh kỳ vọng mỗi thông tin trên bản đồ số văn hóa Việt Nam (CMAP) sẽ góp phần đưa người dân, du khách đến gần hơn với di sản, nhà hát và nghệ nhân, đồng thời mở ra những hành trình để các câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể, được viết tiếp trên khắp hành trình.

"Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới. Để những mong muốn ấy trở thành hiện thực, chúng ta cần sự chung tay tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân,” Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.

Thời gian tới, bản đồ số văn hóa Việt Nam tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời hướng tới kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID và các nền tảng số liên quan.

Việc kết nối này được kỳ vọng giúp cá nhân hóa hoạt động tra cứu và tạo điều kiện tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Dữ liệu dự kiến bao gồm thông tin về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; bảo tàng, thư viện, nhà hát; không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Tính đến 12h00 ngày 1/11/2026, nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức trên toàn quốc. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hà Anh