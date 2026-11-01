Ra mắt bản đồ số CMAP chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng bản đồ số Văn hoá Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia sở hữu hệ thống di sản văn hóa đa dạng, phong phú, từ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến những giá trị văn hóa phi vật thể được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh đó, nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam (CMAP) đóng vai trò là kênh thông tin tổng hợp, cập nhật liên tục các sự kiện và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giải trí, mang đến bức tranh toàn cảnh về đời sống văn hóa trên khắp cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên bản đồ số văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè.

Trải nghiệm 3D, mapping tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ ra mắt.

"Sự tham gia của mỗi người đều mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, giữ gìn và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân.

Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình. Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm di sản ứng dụng công nghệ số... tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ dùng và hữu ích. Hiệu quả cần được thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn, các hoạt động văn hóa thu hút ngày càng nhiều người tham gia hơn…

Tính đến ngày 31/10, trên nền tảng bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố khoảng 366 sự kiện được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố; các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố 31 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ cmap.vn. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tìm kiếm các địa điểm, hoạt động văn hóa tại khu vực mình quan tâm. Từ sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao đến các điểm tham quan và hoạt động cộng đồng, mỗi điểm đến đều mở ra những câu chuyện và trải nghiệm mới. CMAP kết nối nhiều lựa chọn trên cùng một nền tảng, giúp việc tìm hiểu văn hóa không chỉ dừng lại trên màn hình mà còn có thể bắt đầu bằng một chuyến đi, một cuộc gặp gỡ hay một trải nghiệm đáng nhớ.

Từ máy tính đến điện thoại thông minh, việc tiếp cận thông tin văn hóa ngày càng thuận tiện qua những thao tác đơn giản. Một mã QR, một đường dẫn hay một điểm chạm có thể trở thành khởi đầu cho hành trình tìm hiểu một vùng đất, tham gia một sự kiện hoặc khám phá một giá trị văn hóa mới. Mỗi địa danh mang một câu chuyện riêng, khi những câu chuyện ấy được kết nối, văn hóa có thêm cơ hội được quảng bá, sẻ chia, gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.