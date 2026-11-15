Ra mắt Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mỹ Dung

Ngày 15/11, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 dưới sự chủ trì đoàn chủ tịch luật sư Trương Trọng Nghĩa và các thành viên đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự ra mắt của 11 thành viên Ban chủ nhiệm, do luật sư Hà Hải làm chủ nhiệm.

Các thành viên trong ban chủ nhiệm gồm: Luật sư Phùng Anh Chuyên, luật sư Nguyễn Thành Công, Luật sư Nguyễn Hải Nam, luật sư Nguyễn Thế Phong, luật sư Nguyễn Văn Đức, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, luật sư Trương Nhật Quang, luật sư Vũ Anh Thao, luật sư Châu Huy Quang, luật sư Lưu Văn Tám.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mỹ Dung

Trong nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Đoàn Luật sư Thành phố xác định phương hướng hoạt động chung trọng tâm như: Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước; Các hoạt động của Đoàn Luật sư phải lấy thành viên, Nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm.

Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ lợi ích công, lợi ích của xã hội, đất nước và Thành phố, tăng cường trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư; Góp phần phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tạị đại hội. Ảnh: Mỹ Dung

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, với đội ngũ luật sư gần 11.000 luật sư chính thức, 6.000 người tập sự, Đoàn Luật sư TPHCM chiếm gần 45% số lượng luật sư cả nước. Đây là nguồn lực trí tuệ, chuyên có khả năng đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển thành phố.

Theo đó, ông Trần Văn Bảy yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt trên toàn địa bàn Thành phố; bảo đảm sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm, truyền thống và thế mạnh của đội ngũ.

Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, lãnh đạo UBND TPHCM, Sở Tư pháp TPHCM và đông đảo các đoàn luật sư TPHCM, đại diện đoàn luật sư tỉnh, thành tham gia đại hội sáng 15/11. Ảnh: Mỹ Dung

“Đề nghị Đoàn luật sự chủ động tham gia trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, góp phần hình thành cơ sở pháp lý cho không gian phát triển mới của Thành phố. Bên cạnh đó, Đoàn luật sư cần chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế đã đi vào hoạt động.

Tiếp tục phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động cải cách tư pháp; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ và các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Khuyến khích phát triển các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng như trọng tài, hòa giải; đẩy mạnh tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và hội nhập”, ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh.