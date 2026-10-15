Ra mắt Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chính thức công bố Quyết định số 35/QĐ-HNB ngày 01/7/2026 về việc công nhận Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028.

Theo quyết định, Ban Chủ nhiệm khóa I gồm 7 thành viên, do ông Đỗ Quốc Long làm Chủ nhiệm, cùng 6 phó Chủ nhiệm. Ban có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ theo đúng Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Trước khi ra mắt chính thức, công tác chuẩn bị đã được triển khai chặt chẽ: Ban Chủ nhiệm lâm thời đã chủ động kết nối, thống nhất với các cơ sở cũ, tổ chức lại thành 3 Chi hội trực thuộc gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, với tổng số hơn 130 hội viên. Đây là cơ sở vững chắc ban đầu để câu lạc bộ đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, dù là câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, phong trào hoạt động chuyên môn vẫn luôn được duy trì tốt, nhiều hội viên tiếp tục nỗ lực sáng tác, cho ra đời các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có chất lượng cao.

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: CTV

Nhà báo Nguyễn Thảo Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cho biết, việc thành lập chính thức Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I là một sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu sự thống nhất toàn diện về tổ chức, củng cố vững chắc nền tảng đoàn kết trong toàn thể hội viên cao tuổi. Các thế hệ nhà báo đi trước luôn là kho tàng quý giá, giữ trong mình kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy chính trị nhạy bén và tình cảm sâu nặng với nghề, với quê hương.

Việc xây dựng câu lạc bộ là để tôn vinh, phát huy tối đa giá trị trí tuệ đó, tạo ra một mái nhà chung gắn bó, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa thế hệ đi trước với lực lượng nhà báo trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành báo chí tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề nghị Ban Chủ nhiệm mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng quy chế hoạt động khoa học, minh bạch, phù hợp với thực tiễn; tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, vừa giữ gìn bản sắc nghề nghiệp, vừa mang tính nhân văn, gắn kết.

Đồng thời, khuyến khích hội viên tiếp tục phát huy truyền thống "Bút sắc - Lòng trong", tiếp tục cống hiến, sáng tạo những tác phẩm báo chí có giá trị, phản ánh trung thực đời sống xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Đỗ Quốc Long - Chủ nhiệm câu lạc bộ khẳng định: "Trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tập trung thực hiện tốt công tác hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động, tiếp tục phát triển hội viên mới trong những tháng cuối năm; Duy trì và đẩy mạnh phong trào sáng tác, xây dựng môi trường sinh hoạt thân thiết, bổ ích, gắn kết các nhà báo cao tuổi".

Việc ra mắt Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028 mở ra giai đoạn phát triển mới. Với sự thống nhất cao về ý chí và hành động, Ban Chủ nhiệm khóa I sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, mái nhà ấm áp của các nhà báo cao tuổi, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa, báo chí của tỉnh Phú Thọ.