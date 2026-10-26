Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 25/10, Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình họp mặt đồng hương và ra mắt Ban Chấp hành hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tham dự có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gồm: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cùng 350 đại biểu là người Đà Nẵng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lâm Đồng.
Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức thông qua báo cáo tổng kết quá trình vận động thành lập; thông qua điều lệ, quy chế hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng khóa I gồm 59 thành viên. Tiến sĩ Hồ Trung Phước, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) được bầu giữ chức Chủ tịch hội.
Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho quỹ hoạt động của hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Lâm Đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại quê hương.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-hoi-dong-huong-thanh-pho-da-nang-tinh-lam-dong-nhiem-ky-2026-2031-3356510.html