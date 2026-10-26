Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng lẵng hoa chúc mừng cùng số tiền 50 triệu đồng cho quỹ hoạt động của Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tham dự có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gồm: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cùng 350 đại biểu là người Đà Nẵng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lâm Đồng.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức thông qua báo cáo tổng kết quá trình vận động thành lập; thông qua điều lệ, quy chế hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng khóa I gồm 59 thành viên. Tiến sĩ Hồ Trung Phước, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đồng hương. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho quỹ hoạt động của hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển đồng hương thành phố Đà Nẵng tại tỉnh Lâm Đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại quê hương.