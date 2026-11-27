Đồng chí Trần Mưu - Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội đã công bố Quyết định thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã Việt An. Thường trực Đảng ủy xã đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội tại địa phương.

Theo báo cáo tại Đại hội, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Chi hội Cựu Công an nhân dân xã Việt An hiện có 41 hội viên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về địa bàn, điều kiện sinh hoạt và kinh phí, Chi hội đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động, phối hợp với Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; quan tâm thăm hỏi, động viên hội viên, phát huy tinh thần nghĩa tình đồng đội. Đến nay, có 37/41 hội viên được cấp thẻ; Chi hội đã tổ chức thăm hỏi 06 trường hợp với tổng kinh phí hơn 4 triệu đồng. Những kết quả đạt được đã góp phần phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống và công tác tại địa phương.

Lãnh đạo xã Việt An tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Mưu và lãnh đạo xã Việt An ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi hội đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Các đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; duy trì sinh hoạt định kỳ, chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, lấy hội viên làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Đồng thời tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm của hội viên trong tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong nắm bắt tình hình, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân thành phố và chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân xã Việt An.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Lãnh đạo UBND xã khẳng định, sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để Hội hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân xã Việt An nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 09 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; các đồng chí Trần Tấn Tích và Trần Ngọc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.