Ra mắt ấn bản tiếng Việt của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue

Tranh minh họa của A.B. Wenzell, đăng trên Vogue số tháng 12/1982(bên trái) và ảnh do Ethan James Green thực hiện, đăng trên Vogue số tháng 10/2024. (Ảnh: vogue.com)

Kế hoạch đưa Vogue Vietnam, ấn bản tiếng Việt của thương hiệu truyền thông thời trang danh tiếng toàn cầu Vogue sẽ được Beacon Asia Media công bố ngày 30/10. Dự kiến tạp chí sẽ xuất bản trong năm 2027. Giấy phép xuất bản được Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 30/6/2026, phát hành mỗi tháng 1 số.

Theo kế hoạch, Vogue Vietnam sẽ trở thành ấn bản thứ 30 trong mạng lưới Vogue quốc tế, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại một trong những thị trường đang phát triển năng động của khu vực Đông Nam Á.

Dự án được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Beacon Asia Media, đối tác được cấp quyền phát triển thương hiệu Vogue tại Việt Nam, và Thời báo Văn học Nghệ thuật, cơ quan báo chí tham gia hoạt động xuất bản theo quy định pháp luật Việt Nam. Vogue Vietnam dự kiến phát triển hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, bao gồm ấn phẩm in, nền tảng kỹ thuật số và các kênh mạng xã hội, nhằm mang đến trải nghiệm nội dung thời trang, văn hóa và phong cách sống cho độc giả Việt Nam.

Kế thừa di sản biên tập và tầm ảnh hưởng quốc tế của Vogue, ấn bản Việt Nam sẽ kết hợp những tiêu chuẩn nội dung toàn cầu với góc nhìn bản địa, phản ánh bản sắc văn hóa, tinh thần sáng tạo và sự chuyển mình của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Logo của tạp chí.

Vogue Vietnam hướng đến việc trở thành không gian giới thiệu và tôn vinh những tài năng Việt trong các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, nhiếp ảnh, thiết kế và sáng tạo. Thông qua những câu chuyện, nhân vật và tác phẩm mang dấu ấn riêng, Vogue Vietnam kỳ vọng góp phần đưa các giá trị sáng tạo Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời kết nối độc giả trong nước với những xu hướng và cuộc đối thoại đang định hình thời trang cao cấp, làm đẹp, văn hóa và phong cách sống trên thế giới.

Không chỉ là sự mở rộng của một thương hiệu truyền thông quốc tế, sự xuất hiện của Vogue Vietnam còn mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng sáng tạo và góp phần nâng cao vị thế của thời trang Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ông Nguyễn Trần Tuệ, Tổng giám đốc Beacon Asia Media, chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên sáng tạo và tầm ảnh hưởng hướng ra toàn cầu. Với Vogue Vietnam, chúng tôi đặt mục tiêu quảng bá, giới thiệu sản phẩm độc đáo, có tính sáng tạo của đất nước ra khu vực và thế giới, kết nối Việt Nam với những tiếng nói đang định hình thời trang và văn hóa toàn cầu, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.”

Là một phần trong chiến lược phát triển tại Việt Nam, Beacon Asia Media tập trung xây dựng các nền tảng truyền thông chất lượng quốc tế, thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với những thương hiệu truyền thông uy tín trên thế giới. “Doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tập trung vào các nội dung kinh tế, kinh doanh, tài chính, văn hóa, sáng tạo nghệ thuật và phong cách sống; đồng thời là đơn vị phụ trách sản xuất và vận hành Bloomberg Businessweek Vietnam.”

Với kinh nghiệm phát triển các sản phẩm truyền thông quốc tế tại thị trường nội địa, Beacon Asia Media kỳ vọng xây dựng Vogue Vietnam thành một nền tảng nội dung có bản sắc riêng, vừa kế thừa những giá trị cốt lõi của Vogue, vừa phản ánh đời sống văn hóa và tinh thần sáng tạo của Việt Nam đương đại. Từ góc độ thương hiệu toàn cầu, sự gia nhập của Vogue Vietnam tiếp tục mở rộng mạng lưới các ấn bản quốc tế của Vogue tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.

Bà Christiane Mack, Giám đốc Vận hành Nội dung tại Condé Nast, cho biết: “Chúng tôi vô cùng hào hứng thông báo sự ra mắt của Vogue Vietnam. Việt Nam vừa trân trọng những giá trị di sản, vừa không ngừng đổi mới. Tinh thần ấy khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầy hứa hẹn để Vogue ra mắt ấn bản thứ 30”.