Trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thành viên Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: HOÀI NAM

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hơn80% ý kiến đóng góp của các hội đồng tư vấn đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo luật. “MTTQ Việt Nam có những điều kiện và thế mạnh riêng, quy tụ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn. Đây là cơ hội rất tốt để khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 7 Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HOÀI NAM

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra mắt 7 hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm: Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Kinh tế; Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân tộc; Hội đồng tư vấn về Tôn giáo; Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào; Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: HOÀI NAM

Danh sách các Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031: 1. TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật. 2. PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế. 3. PGS-TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội. 4. GS-TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ. 5. TS Nguyễn Lâm Thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc. 6. GS-TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo. 7. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.