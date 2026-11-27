Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một kho hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa: Lê Nam

Theo Chủ tịch Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội Trương Đỗ Chuyên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin của thị trường.

Thực tế đó đòi hỏi phòng, chống hàng giả phải được triển khai đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội ra mắt 3 trung tâm, gồm: Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả; Trung tâm Truyền thông - truyền hình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đây sẽ là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm về công nghệ hậu kiểm và truyền thông chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đề cập đến việc ứng dụng công nghệ trong hậu kiểm hàng hóa, Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả Nguyễn Đức Phong cho biết, Trung tâm đã xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác hậu kiểm, hướng tới phục vụ 4 nhóm đối tượng, gồm: Người tiêu dùng, đơn vị kinh doanh thương mại, nhà sản xuất và các cơ quan, lực lượng chức năng.

Cùng với ứng dụng công nghệ, các doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ sản phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất, bảo đảm hàng hóa lưu thông trên thị trường đáp ứng đúng tiêu chuẩn đã công bố. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.