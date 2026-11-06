Ra loạt điều kiện cho Mỹ, Iran kiên quyết chưa mở lại 'yết hầu' Hormuz

Ngày 5/11, Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Iran đưa tin đề xuất hạt nhân được nước này gửi tới Mỹ thông qua bên trung gian Qatar. Quan chức giấu tên này cho biết Washington đang xem xét đề xuất của Tehran nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Trong chuyến thăm Nga cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng thông tin Tehran đưa ra 7 điều kiện với Washington. Ông Rezaei nhấn mạnh Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz, cũng như không tiến hành đàm phán nếu Washington chưa đáp ứng những yêu cầu do Tehran đưa ra.

“Chừng nào họ chưa thực hiện những điều kiện này, chúng tôi sẽ không mở cửa eo biển Hormuz và cũng không đàm phán”, ông Rezaei nói.

Hình ảnh minh họa về thương lượng Mỹ - Iran.

Trong số những điều kiện Tehran đưa ra có việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Trong khi đó, Washington cho rằng vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung của mọi cuộc đàm phán ban đầu.

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng tải thông điệp bằng video, tuyên bố sẽ chống lại những nỗ lực luận tội ông tại Quốc hội và bảo vệ cuộc chiến với Iran, gọi đây là hành động “can đảm, mang tính lịch sử”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi cử tri Mỹ thể hiện sự bất mãn với Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, một phần do vấn đề Iran.

Phát biểu của ông Hegseth được đăng trên mạng xã hội trong bối cảnh sức ép và những lời chỉ trích từ đối thủ tại Quốc hội ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Tổng thống Trump bác bỏ những câu hỏi về khả năng sa thải người đứng đầu Lầu Năm Góc, đồng thời công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Hegseth.

“Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình”, ông Trump trả lời phóng viên khi được hỏi liệu ông có cân nhắc thay thế Bộ trưởng Hegseth hay không.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng ông Trump vẫn có khả năng thay thế vị trí của ông Hegseth trong lúc đảng Cộng hòa đang đánh giá tổn thất. Một cố vấn của Tổng thống Mỹ nói rằng “ông Hegseth có thể bị đưa ra làm vật tế thần” vì xung đột với Iran và nhấn mạnh “cần có người chịu trách nhiệm cho vấn đề, đó không phải là ông Trump”.

(Nguồn: Reuters)