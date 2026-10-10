Ra ghế sofa ngủ nhường chỗ mỗi khi bố mẹ đến chơi, em vợ không ngờ đến hành động của anh rể

Theo CNA, người đàn ông 28 tuổi sống cùng vợ và người thân bên vợ, cụ thể là cô em vợ 25 tuổi. Trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi khi ông bà bên vợ đến thăm và ở lại qua đêm, cô gái thường chủ động ra phòng khách ngủ trên ghế sofa để nhường chỗ cho người lớn tuổi.

Tuy nhiên, chính nơi nghỉ ngơi tưởng chừng an toàn ấy lại trở thành địa điểm xảy ra sự việc khiến cô gái bàng hoàng.

Vào tháng 7/2019, trong lúc thức dậy chuẩn bị đi làm, người anh rể nhìn thấy em vợ đang ngủ trên ghế sofa. Lợi dụng lúc cô gái không hay biết, người đàn ông đã có hành vi đụng chạm cơ thể cô.

Ảnh minh họa

Đến rạng sáng 22/9/2019, sự việc tiếp tục tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn. Khoảng 4h, sau khi đi làm về và phát hiện em vợ vẫn đang ngủ ở phòng khách, người đàn ông tiếp tục xâm phạm cô gái. Sau đó, hắn trở về phòng ngủ với vợ nhưng lại lén ra ngoài để thực hiện hành vi tương tự.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy nạn nhân vẫn ngủ say, người đàn ông tiếp tục quay lại ghế sofa lần thứ ba. Khoảng 4h10, hắn thò tay vào trong áo cô gái và có hành vi quấy rối, thậm chí đè lên người nạn nhân trong vài phút.

Lần này, cô gái bất chợt tỉnh giấc khi cảm nhận có vật gì đó chạm vào người. Người anh rể lập tức rời khỏi ghế sofa và quay về phòng ngủ.

Mãi đến sáng hôm sau, khi mở lại camera giám sát ở phòng khách, cô gái mới biết mình đã bị chính anh rể quấy rối nhiều lần trong lúc ngủ. Phát hiện sự việc, nạn nhân vô cùng hoảng loạn và lập tức kể lại với cha mẹ. Cô cũng bày tỏ nỗi sợ hãi, cho biết không dám ở nhà một mình nếu không có người khác ở bên.

Trong quá trình xét xử, thẩm phán quận Marvin Bay chỉ trích hành vi của bị cáo, cho rằng việc lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ để thực hiện hành vi xâm hại là điều đáng lên án. Đặc biệt, bị cáo là người thân trong gia đình, trong khi cô gái vốn tin rằng mình sẽ được bảo vệ khi ở nhà.

Thẩm phán nhấn mạnh: “Dù gì bị cáo cũng là anh rể của nạn nhân và cô gái thì luôn nghĩ rằng mình sẽ được an toàn khi ở trong nhà của gia đình”.

Sau khi xem xét các tình tiết, trong đó có việc bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, tòa án quyết định tuyên phạt người đàn ông 14 tháng tù giam.