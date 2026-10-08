Rà duyệt chặt chẽ, nâng chất lượng tuyển quân

Những ngày tháng 9, tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, cán bộ quân sự, công an, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cán bộ cơ sở tập trung rà duyệt công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Danh sách từng thanh niên được kiểm tra, đối chiếu, phân loại cụ thể theo từng nhóm đối tượng.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh trao quà cho các thanh niên phường Tiên Du viết đơn tình nguyện.

Đây được xác định là khâu đầu tiên và có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng các bước tiếp theo. Tại những địa bàn phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ có nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm xa, học tập hoặc lao động tại các địa phương khác, yêu cầu đặt ra là phải quản lý chắc từng công dân, thường xuyên giữ liên lạc, kịp thời cập nhật biến động về nơi ở, làm việc, học tập. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Trợ lý tuyển quân Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh cho biết, công tác rà duyệt tại các địa phương được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Ban Quân lực thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại phường Nam Sơn. Trong đợt rà duyệt nguồn công dân nhập ngũ năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin từng công dân, phân loại chính xác những trường hợp đủ điều kiện, tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phương châm “nắm chắc nguồn, rà đúng đối tượng, phân loại chính xác, thực hiện công khai, dân chủ” được xác định là cách làm quan trọng nhằm hạn chế bỏ sót nguồn, sai lệch thông tin, tạo cơ sở cho các bước tuyển chọn tiếp theo.

Đây là kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực đối với những địa bàn đông dân, có nhiều khu, cụm công nghiệp. Khi nguồn thanh niên thường xuyên biến động, nếu chỉ dựa vào danh sách quản lý hành chính sẽ khó bảo đảm chính xác. Vì vậy, việc rà duyệt phải gắn với nắm hộ, nắm người, nắm biến động và đối chiếu trực tiếp, qua đó đưa công tác tuyển quân đi vào thực chất ngay từ khâu đầu tiên.

Nếu rà duyệt là khâu quan trọng thì tuyên truyền, vận động là giải pháp để tạo đồng thuận. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ chủ động, tự giác hơn.

Tại phường Tiên Du, ngày 27/9, Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức chương trình động viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Có mặt ngay từ đầu giờ sáng, thanh niên Nguyễn Đình Huy, 18 tuổi ở tổ dân phố Duệ Bao cùng hơn 200 thanh niên trên địa bàn phường háo hức tham gia chương trình viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mặc dù đã trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng Huy quyết định tạm gác việc học tập, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nói về dự định của mình, Huy chia sẻ: “Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn tính kỷ luật, sức khỏe, sự bền bỉ và bản lĩnh hơn. Em sẽ cố gắng phấn đấu để mang sức trẻ cống hiến cho Tổ quốc”.

Thông tin từ Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh, từ ngày 3/8 đến 30/9/2026, toàn thành phố đã hoàn thành rà duyệt gần 140 nghìn công dân từ đủ 18 đến hết 27 tuổi; qua đó lựa chọn gần 51.500 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó hơn 20.600 trường hợp đã tốt nghiệp sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Cùng suy nghĩ như thế, thanh niên Nguyễn Công Tuấn, 18 tuổi ở tổ dân phố Lũng Giang cũng lựa chọn viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được gia đình coi là niềm tự hào, luôn khích lệ để Tuấn vững vàng bước vào chặng đường mới. Bà Trương Thị Xuân, mẹ của Tuấn nói: “Khi biết con viết đơn tình nguyện, gia đình tôi ủng hộ và coi đây là bước trưởng thành trong nhận thức của cháu”.

Cách làm của Tiên Du là kết hợp tuyên truyền nghĩa vụ quân sự với chính sách hậu phương quân đội. Thanh niên và gia đình vừa được phổ biến trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ vừa được tư vấn về các chương trình tín dụng chính sách, nhất là nguồn vốn hỗ trợ quân nhân xuất ngũ khởi nghiệp, học tập, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tiên Du cho biết, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động thanh niên bằng nhiều hình thức nên đã có gần 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tham mưu tổ chức cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và người thân đến thăm đơn vị quân đội để thêm tin tưởng vào môi trường rèn luyện của con em mình.

Từ cách làm trên có thể thấy, tuyên truyền tuyển quân không chỉ dừng ở việc đọc, phát các quy định pháp luật. Quan trọng hơn là làm cho thanh niên thấy được ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với bản thân, gia đình và Tổ quốc; đồng thời giúp gia đình hiểu, chia sẻ và động viên con em thực hiện trách nhiệm công dân.

Tuyển quân không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu pháp lệnh mà còn là quá trình giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Bởi vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định, thành phố Bắc Ninh tiếp tục tạo không khí phấn khởi, tự hào trước ngày thanh niên lên đường. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, đêm lửa trại, gặp mặt, động viên thanh niên được khuyến khích tổ chức. Qua đó, ngày hội tòng quân trở thành dấu mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của mỗi thanh niên.

Từ phường Nam Sơn với cách làm “nắm chắc nguồn, rà đúng đối tượng”, đến phường Tiên Du với việc kết hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cùng tư vấn chính sách hậu phương quân đội..., những cách làm ấy đang tạo thành một quy trình tuyển quân bài bản, thực chất. Khi thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình, gia đình đồng thuận, chính quyền và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, công tác tuyển quân thực sự trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với phương châm tuyển chọn chặt chẽ từ cơ sở, quản lý chắc nguồn, thực hiện đúng quy trình và chăm lo tốt hậu phương quân đội, thành phố Bắc Ninh đang chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.