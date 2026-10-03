Rã đông cá đừng cho trực tiếp vào nước, thử 2 kỹ thuật này, cá nhanh mềm lại giữ vị tươi ngon

Không thể phủ nhận tủ lạnh, đặc biệt là ngăn đông, là “cứu cánh” tuyệt vời giúp các gia đình hiện đại bảo quản tôm, cá, thịt tươi ngon suốt nhiều tuần. Tuy nhiên, bài toán rã đông sao cho vừa nhanh cấp tốc, vừa giữ trọn vẹn độ dẻo ngọt của thớ thịt lại là thử thách không nhỏ với nhiều người nội trợ.

Thói quen ngâm trực tiếp khúc cá đóng băng vào thau nước lạnh thường khiến bạn mất hàng giờ đồng hồ chờ đợi. Tệ hơn, cách làm này dễ khiến bề mặt thịt cá bị bủn nhão, trong khi phần lõi vẫn cứng như đá, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hương vị và cấu trúc món ăn.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn hoàn toàn có thể áp dụng 2 "tuyệt chiêu" rã đông cá cấp tốc chỉ trong 20–30 phút bằng các nguyên liệu quen thuộc ngay trong gian bếp.

1. Phương pháp rã đông bằng muối biển

Mẹo dân gian này dựa trên nguyên lý vật lý tương tự việc rải muối làm tan băng tuyết trên đường phố vào mùa đông. Muối giúp hạ điểm đóng băng của nước, từ đó đẩy nhanh tốc độ tan đá một cách tự nhiên.

Cách thực hiện:

Đặt cá đóng băng vào thau sạch. Lấy một lượng muối ăn vừa đủ, thoa đều và nhẹ nhàng mát xa lên toàn bộ hai mặt của cá.

Giữ nguyên cá đã bọc muối trong khoảng 20-30 phút. Băng đá sẽ tan ra nhanh chóng, trả lại độ mềm dẻo cho thớ thịt.

Xả sạch cá nhiều lần dưới dòng nước mát để loại bỏ lớp muối thừa trước khi đem đi chế biến.

Lưu ý: Do thành phần muối đã thẩm thấu nhẹ vào thớ thịt trong lúc rã đông, cá sẽ có vị đậm đà tự nhiên. Khi ướp hay nêm nếm món ăn, bạn nên tiết chế lượng muối hoặc nước mắm để tránh bị mặn.

2. Kỹ thuật ngâm dung dịch giấm trắng

Sự kết hợp giữa tính axit nhẹ của giấm và dung dịch nước sẽ tạo ra môi trường thúc đẩy quá trình phá vỡ liên kết băng giá. Đặc biệt, giấm còn là "trợ thủ" đắc lực giúp đánh bay mùi tanh đặc trưng của hải sản.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị một thau nước sạch (vào mùa lạnh, có thể dùng nước ấm nhẹ khoảng 30 độ C; tuyệt đối không dùng nước quá nóng vì sẽ làm chín tái lớp thịt bên ngoài, gây bở cá).

Cho vào thau 1-2 thìa canh giấm trắng rồi khuấy đều.

Thả cá ngập vào dung dịch nước giấm loãng, để yên trong 20-30 phút. Cá sẽ rã đông hoàn toàn, phần thịt săn chắc và tươi tắn trở lại.

Cả hai kỹ thuật trên không chỉ rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị bữa ăn mà còn giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng lẫn độ tươi ngon nguyên bản như lúc cá mới mua về. Nếu trong tủ đông nhà bạn đang có sẵn nguyên liệu cần xử lý, hãy thử áp dụng ngay hai công thức đơn giản mà vô cùng hiệu quả này!