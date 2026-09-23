Ra đầu thú sau một tháng lẩn trốn trong rừng

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An cho biết, Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú bản Phù Khả, xã Na Ngoi) đã đến cơ quan Công an đầu thú sau khoảng một tháng lẩn trốn.

Sau khi thực hiện các thủ tục ban đầu, Công an xã Na Ngoi đã bàn giao Lỉa cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

Sau khoảng một tháng lẩn trốn, Vừ Bá Lỉa trở về và đến cơ quan Công an đầu thú.

Thông tin ban đầu cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Lỉa từ miền Nam trở về quê. Tối 21/8, khi tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản, Lỉa nghe thông tin cho rằng bản thân bị một số người chê bai, nói xấu. Bức xúc về việc này, Lỉa yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhận thấy anh trai đang nóng giận, Vừ Bá Bì (SN 1990) đến can ngăn.

Trong quá trình nói chuyện, giữa hai anh em nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc giằng co, Lỉa lấy một con dao ở gần đó đâm em trai. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, Lỉa rời khỏi hiện trường, chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả lẩn trốn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Na Ngoi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn và các lực lượng liên quan triển khai truy tìm nghi can.

Tuy nhiên, khu vực Lỉa lẩn trốn có địa bàn rộng, chủ yếu là núi rừng hiểm trở.

Cùng thời điểm, thời tiết liên tục có mưa khiến việc tiếp cận, tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh tổ chức lực lượng truy tìm, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, vận động người thân thuyết phục Lỉa sớm trở về trình diện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khoảng một tháng lẩn trốn, ngày 21/9, Lỉa trở về nhà. Sau đó, vợ Lỉa đưa người này đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, trong những ngày ẩn náu giữa rừng, Lỉa chủ yếu sử dụng các loại quả rừng làm thức ăn và uống nước suối để duy trì cuộc sống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.