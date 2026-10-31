Ra biển đánh cá, người đàn ông tử vong trên chiếc thúng trôi dạt

Ngày 31/10, một lãnh đạo xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ông T.S. (SN 1985, ngư dân trú thôn Mỹ Quang Bắc, xã Tuy An Nam), đã tử vong trong lúc đi biển đánh cá bằng thúng.

Người đàn ông tử vong trong chiếc thúng.

Trước đó, sáng sớm 30/10, ông T.S. ra biển đánh cá bằng thúng. Tuy nhiên, đến thời điểm thường ngày trở về, gia đình không thấy ông về nhà nên bắt đầu lo lắng, tổ chức tìm kiếm.

Nhận được tin báo, các đội tìm kiếm tại địa phương được huy động khẩn trương tìm kiếm. Sau đó, nạn nhân được phát hiện đã tử vong trên chiếc thúng trôi dạt trên biển.

Theo lãnh đạo xã Tuy An Nam, ông T.S. có bệnh nền, trong quá trình đi biển có thể bị mệt, đuối sức. Qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc được xác định là tai nạn nghề nghiệp.