R&I nâng hạng tín nhiệm, đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư

Theo Bộ Tài chính, đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), phản ánh đánh giá tích cực của R&I về nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Theo R&I, việc nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BBB- phản ánh nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. R&I nhận định tăng trưởng cao của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì nhờ quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

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Trong đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia vào tháng 4 và tháng 5/2026, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và trực tiếp làm việc với R&I, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công và kết quả cải cách của Việt Nam. Việc này được thực hiện trên cơ sở kết quả kinh tế vĩ mô đạt được trong những năm qua và kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody's, Fitch và S&P.

R&I đánh giá Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo tổ chức này, các cải cách đang được Chính phủ triển khai, tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện khuôn khổ thể chế và phát triển thị trường vốn, sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

R&I cũng đánh giá tích cực chương trình cải cách toàn diện của Việt Nam và kỳ vọng việc triển khai nhất quán các biện pháp cải cách sẽ giúp Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao ổn định hơn.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa để tăng chi đầu tư phát triển. Mặc dù bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, R&I cho rằng không có lo ngại về tính bền vững của nợ, do việc mở rộng đầu tư công được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, trong khi Chính phủ chủ trương kiểm soát chi thường xuyên.

Về kinh tế đối ngoại, R&I ghi nhận cán cân vãng lai của Việt Nam tiếp tục thặng dư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài ở mức tương đối thấp. Những yếu tố này góp phần hỗ trợ khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Bên cạnh những đánh giá tích cực, R&I lưu ý Việt Nam cần tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề như tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Bộ Tài chính đánh giá, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, việc Việt Nam lần đầu tiên được một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng xếp hạng lên mức Đầu tư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách và cải thiện tín nhiệm quốc gia.

Kết quả này khẳng định nền tảng kinh tế vĩ mô, quá trình duy trì tăng trưởng cao, bền vững, an toàn nợ công và triển khai các cải cách sâu rộng của Việt Nam. Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động các nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với R&I và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, góp phần bảo đảm việc đánh giá hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thông tin chính xác, cập nhật.