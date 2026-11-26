Quýt đang vào mùa và khá rẻ. Xin chuyên gia cho biết công dụng của loại quả này như thế nào với sức khỏe. Tôi nên ăn bao nhiêu là đủ. (Lê Thị Nguyệt - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Quýt đang vào mùa, được nhiều người yêu thích bởi vị chua ngọt, mọng nước và hương thơm đặc trưng. Quả quýt cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Vitamin C góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, tham gia quá trình tổng hợp collagen và chống oxy hóa. Chất xơ trong múi quýt hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt khi ăn cả phần tép thay vì chỉ uống nước ép.

Không chỉ phần thịt quả, nhiều bộ phận của cây quýt còn được sử dụng trong y học cổ truyền. Cụ thể:

- Quả quýt: Theo y học cổ truyền, quả quýt có vị chua ngọt, tính mát, tác dụng giải khát, hóa đờm, lý khí, khoan hung.

- Vỏ quýt chín (Trần bì): Được phơi hoặc sấy khô, để lâu năm trước khi sử dụng làm thuốc. Vỏ quýt có vị cay, đắng, tính ấm, quy vào kinh Phế, Tỳ, Vị; thường được dùng với mục đích hành khí, hóa đờm, hỗ trợ tiêu hóa.

- Vỏ quýt xanh (Thanh bì): Là vỏ quả quýt còn xanh, được cắt đôi và phơi khô. Theo y học cổ truyền, vỏ quýt xanh có vị cay, tính ấm, tác dụng hành khí, khai uất, tán kết, chỉ thống.

- Hạt quýt (Quất hạch): Được thu hái, phơi khô để làm dược liệu.

Trong đó, trần bì là vị thuốc quen thuộc, thường xuất hiện trong các bài thuốc y học cổ truyền liên quan đến ho có đờm, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn và ợ hơi.

Quýt - loại quả tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Theo kinh nghiệm sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền, trần bì được phối hợp với một số vị thuốc khác trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng.

Bài thuốc hỗ trợ giảm nôn mửa, ợ hơi, đau bụng: Trần bì 8g, hoắc hương 8g; gừng tươi 3 lát. Các vị thuốc được sắc lấy nước uống theo hướng dẫn của thầy thuốc y học cổ truyền.

Bài thuốc dùng trong chứng ho suyễn: Trần bì 12g; đình lịch tử 12g; nam tinh 12g; vỏ rễ dâu 12g. Các vị thuốc được phối hợp, sắc uống theo chỉ định của thầy thuốc.

Quýt là loại trái cây có thể sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn đa dạng, cân đối. Bạn nên lưu ý mỗi ngày có thể ăn khoảng 1-2 quả quýt, tùy kích thước và khả năng dung nạp của cơ thể; không nên ăn quá nhiều trong một lần.

Quýt chứa axit hữu cơ, có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu ở người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc bệnh lý tiêu hóa. Bạn không nên ăn quýt sát giờ ngủ có thể gây khó chịu ở người dễ bị trào ngược axit. Axit trong quýt cũng có thể ảnh hưởng đến men răng nếu tiếp xúc thường xuyên; nên súc miệng bằng nước sau khi ăn và tránh đánh răng ngay lập tức.

Khi dùng thành phần quýt chữa bệnh như trần bì, thanh bì, bạn không nên tự thu hái, phối hợp dược liệu hoặc áp dụng các bài thuốc để chữa ho, hen, nôn mửa khi chưa được thầy thuốc tư vấn.