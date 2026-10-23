Quỳnh Thy xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế, hé lộ dự án điện ảnh tiếp theo
Mới đây, siêu mẫu/diễn viên Quỳnh Thy thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên bìa digital của tạp chí Harper's Bazaar Serbia, mang đến nhiều chia sẻ về hành trình hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Cùng thời điểm thực hiện các hoạt động quay chụp cho tạp chí thời trang quốc tế, Quỳnh Thy cũng có dịp tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, tổ chức tại đảo Lido, Venice, Italia.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/quynh-thy-xuat-hien-tren-bia-tap-chi-quoc-te-he-lo-du-an-dien-anh-tiep-theo-post1887792.tpo