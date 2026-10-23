Quỳnh Thy xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế, hé lộ dự án điện ảnh tiếp theo

Từng bị gán mác "quán quân xấu nhất lịch sử", Đức Phúc đã trải qua hành trình lột xác diện mạo vô cùng ấn tượng sau 2 lần can thiệp dao kéo. Nhờ sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, nam ca sĩ không chỉ lấy lại sự tự tin mà còn vươn lên đỉnh cao sự nghiệp sau 11 năm theo đuổi âm nhạc.