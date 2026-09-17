Quỳnh Nhai quyết tâm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 'đúng, đủ, sạch, sống'

Khu vực trung tâm xã Quỳnh Nhai.

Thực tế sau sáp nhập xã cho thấy, khối lượng hồ sơ đất đai cần quản lý tăng lên đáng kể. Hệ thống dữ liệu cũ giữa các đơn vị trước đây còn thiếu tính đồng bộ; nhiều thửa đất bị trùng lặp thông tin; dữ liệu người sử dụng đất chưa khớp nối triệt để với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tình trạng này, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Trước thực trạng đó, xã Quỳnh Nhai xác định việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Quỳnh Nhai kiểm tra bản đồ địa chính.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 20/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tỉnh Sơn La trong năm 2026, xã Quỳnh Nhai đã rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Mục tiêu trong năm, duy trì và thiết lập dữ liệu đối với 888 thửa đất đã cập nhật lên nhóm 1; tiến hành đối soát, chỉnh sửa bổ sung thông tin, phân loại, đối khớp thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ đưa về nhóm 2 đối với số lượng thửa đất dự kiến khoảng 35.798 thửa đất.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Quỳnh Nhai thu thập dữ liệu đất đai tại tiểu khu 2.

Xã Quỳnh Nhai tích cực hưởng ứng cuộc phát động “Chiến dịch 120 ngày đêm” triển khai từ đầu tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2026; huy động lực lượng 300 người, tổ chức thành các nhóm công tác đa thành phần. Trong đó, lực lượng nòng cốt gồm 20 cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, Công an, Quân sự xã chịu trách nhiệm kỹ thuật và đối soát dữ liệu dân cư; trưng tập 155 cán bộ giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin tham gia hỗ trợ công tác nhập liệu, scan hồ sơ; 125 thành viên thuộc ban quản lý của các bản, tiểu khu, đóng vai trò cầu nối trực tiếp "đến từng nhà, rà từng thửa".

Cán bộ chuyên môn xã Quỳnh Nhai đến tận nhà dân để thu thập dữ liệu đất đai.

Tính đến hết ngày 30/11/2025, xã Quỳnh Nhai đã hoàn thành Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai trên địa bàn; thu thập mới hơn 3.000 hồ sơ thửa đất ở đã được cấp Giấy CNQSD đất nhưng chưa được xây CSDL đất đai. Triển khai làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai (Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026), thực hiện “Chiến dịch 120 ngày đêm”, kết quả, đối với nhóm dữ liệu đã vận hành, chuẩn hóa nhóm 1, xã đã hoàn thành đối khớp, làm sạch 100% đối với 815 thửa đất. Trong giai đoạn từ đầu tháng 8 đến nay, các lực lượng tiếp tục làm sạch và đưa thêm hơn 1.700 thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1, đạt tỷ lệ gần 14%.

Đối với nhóm dữ liệu cần làm giàu, làm sạch (nhóm 2) và nhóm thu thập mới (nhóm 3), đến nay, xã đã triển khai thu thập, đối soát được 34.620/35.798 thửa đất dự kiến, đạt trên 96%. Trong số này, hơn 8.300 thửa đất đã được đối khớp thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa về nhóm 2, đạt 24% kế hoạch.

Các giáo viên được trưng tập hỗ trợ nhập và đối soát dữ liệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Quỳnh Nhai gặp không ít khó khăn xuất phát từ thực tiễn lịch sử để lại. Nhiều gia đình chưa thể xác định chính xác vị trí, ranh giới thửa đất trên thực địa do thiếu tọa độ cụ thể; một số lượng lớn thửa đất đã qua chuyển nhượng, thừa kế nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động, dẫn đến thông tin hiện trạng không trùng khớp với hồ sơ địa chính. Tại một số bản, tiểu khu, GCNQSDĐ của người dân bị hư hỏng, mối mọt do bảo quản không tốt, gây khó khăn cho việc scan và cập nhật lên hệ thống. Tình trạng người dân sử dụng đất thực tế lệch so với vị trí được cấp giấy chứng nhận trong các đợt giao đất trước đây, đòi hỏi cần có giải pháp tháo gỡ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống” là bước chuyển quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ thủ công sang môi trường số. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và sự ủng hộ của nhân dân, xã Quỳnh Nhai từng bước nỗ lực hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng lộ trình đề ra, góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi số chung của tỉnh Sơn La./.