Quỳnh Nga hé lộ chuyện sinh con với Việt Anh

Mới đây, Quỳnh Nga chia sẻ bản thiết kế 3D căn biệt thự mà cô và Việt Anh đang cùng hoàn thiện tại Hà Nội. Bên cạnh không gian sống mang phong cách tân cổ điển, chi tiết về phòng trẻ em và dự định sinh con của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo bản thiết kế được công bố, căn biệt thự sử dụng tông màu kem, trắng và vàng champagne làm chủ đạo. Phòng khách được bố trí rộng rãi, kết nối với khu vực bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Khu bếp và bàn ăn đi theo phong cách đồng nhất, trong khi phòng trẻ em được thiết kế với giường tầng cùng những chi tiết trang trí đáng yêu.

Khi một tài khoản góp ý về cách bố trí giường tầng trong phòng trẻ em, Quỳnh Nga giải thích đây chủ yếu là lựa chọn nhằm tạo điểm nhấn cho căn phòng. Nữ diễn viên chia sẻ: “Giường tầng mình thích để trang trí thôi. Cũng chỉ định có 1 em bé nên tầng trên chủ yếu trang trí trông phòng đáng yêu hơn. Khi nào bé lớn mình lại thay đổi thiết kế được mà”.

Quỳnh Nga chia sẻ dự định chỉ sinh 1 bé.

Chia sẻ này hé lộ mong muốn của Quỳnh Nga về việc có một em bé trong tương lai. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa công bố thời điểm cụ thể cho kế hoạch sinh con. Vì vậy, đây được xem là dự định cá nhân của cô.

Quỳnh Nga cũng cho biết cô sẵn sàng tiếp nhận góp ý về thiết kế nội thất. Trước ý kiến cho rằng việc sử dụng nhiều đèn chùm có thể gây bất tiện khi vệ sinh và không phù hợp với phòng ngủ, cô phản hồi: “Mình sẽ lưu ý về vấn đề này nha. Tại nhà đang ở cũng sử dụng đèn chùm nhiều. Mà căn bản cá nhân mình thích bật đèn chùm nên cũng cho vào theo đúng sở thích”.

Sau khi xem xét thêm các phương án, nữ diễn viên cho biết có thể giảm bớt đèn chùm trong phòng ngủ và trao đổi lại với kiến trúc sư. Cách phản hồi cởi mở của Quỳnh Nga khiến câu chuyện về căn biệt thự không chỉ xoay quanh thiết kế mà còn hé lộ những dự định của cô cho cuộc sống gia đình.

Trước đó, kể từ khi công khai mối quan hệ vào tháng 7/2026, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Cặp đôi từng nhiều năm được khán giả ghép đôi, trước khi xác nhận chuyện tình cảm. Việc cùng góp tiền mua nhà và lên kế hoạch hoàn thiện tổ ấm được xem là bước tiến mới trong mối quan hệ của hai diễn viên.

Quỳnh Nga và Việt Anh.

Theo những chia sẻ trước đó, căn biệt thự liền kề tại Hà Nội có nhiều tầng, diện tích mỗi sàn gần 100 m². Cả hai dự kiến cố gắng chuyển về nhà mới vào đầu năm 2027. Trong quá trình lựa chọn thiết kế, họ cùng trao đổi với kiến trúc sư để tìm phương án phù hợp với sở thích và nhu cầu sinh hoạt.

Dù đã có kế hoạch sống chung và Quỳnh Nga bày tỏ mong muốn có một em bé, chuyện kết hôn hay thời điểm sinh con của cặp đôi vẫn chưa được xác định cụ thể. Những thông tin hiện có cho thấy cả hai đang từng bước chuẩn bị không gian sống chung, đồng thời tính đến việc xây dựng gia đình trong tương lai.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến với biệt danh “Cá sấu chúa” qua phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Sau đó, cô tạo chú ý với vai Nhã trong Về nhà đi con, tiếp tục tham gia Sinh tử và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động ca hát và tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Việt Anh sinh năm 1981, là NSƯT được biết đến qua các phim truyền hình như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng và Cuộc chiến không giới tuyến. Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện của Quỳnh Nga và Việt Anh thu hút sự chú ý khi cả hai vừa hoàn thiện nhà chung, vừa bắt đầu chia sẻ những dự định về gia đình. Mong muốn có một em bé của nữ diễn viên là thông tin đáng chú ý, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn phụ thuộc vào quyết định của cặp đôi trong thời gian tới.