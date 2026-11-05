Quỳnh Nga công khai thân mật bên bạn trai Việt Anh

Mới đây, diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn trai Việt Anh trên trang Facebook cá nhân. Cả hai cùng tham dự một sự kiện tại Hà Nội, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước ống kính. Những khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga nổi bật với chiếc đầm dạ hội ánh vàng ôm sát, thiết kế cúp ngực kết hợp những đường đính kết cầu kỳ. Trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn và phong cách quyến rũ. Trong khi đó, Việt Anh lựa chọn áo sơ mi đen có chi tiết bắt sáng, phối cùng quần âu đồng màu.

Quỳnh Nga và Việt Anh gây chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội với trang phục sang trọng. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục có những tương tác tình cảm. Nam diễn viên chủ động nắm tay, để bạn gái khoác tay khi di chuyển. Trong một số bức ảnh, Việt Anh còn ôm eo Quỳnh Nga, trong khi nữ diễn viên đặt tay lên vai bạn trai và mỉm cười nhìn anh.

Không chỉ tạo dáng trước ống kính, Quỳnh Nga và Việt Anh còn được ghi lại những khoảnh khắc trò chuyện, nhìn nhau đầy tình cảm giữa không gian sự kiện. Sự thoải mái của cả hai cho thấy mối quan hệ đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn họ còn giữ kín chuyện hẹn hò.

Kèm theo loạt ảnh, Quỳnh Nga viết trên trang cá nhân rằng dù biết đối phương bận rộn, cô vẫn muốn được quan tâm trong những ngày mùa thu Hà Nội. Nữ diễn viên đồng thời dành lời khen cho thiết kế của Lê Thanh Hòa mà mình diện tại sự kiện.

Việt Anh không ngại nắm tay, ôm eo và dành những cử chỉ tình cảm cho Quỳnh Nga trước ống kính. Ảnh: FBNV.

Dòng trạng thái mang tính trêu đùa của Quỳnh Nga càng khiến những hình ảnh bên Việt Anh được chú ý. Sau nhiều năm chỉ xuất hiện với tư cách bạn bè, đồng nghiệp, cặp đôi hiện không còn ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư trước công chúng.

Tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Nam diễn viên tiết lộ cả hai đã yêu nhau khoảng một năm trước khi quyết định công khai.

Trước đó, Quỳnh Nga và Việt Anh vốn là những đồng nghiệp thân thiết, cùng sinh hoạt trong một nhóm bạn gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hai người từng hợp tác trong bộ phim Sinh Tử, thường xuyên xuất hiện chung tại các buổi gặp gỡ, sự kiện và những chuyến du lịch.

Quỳnh Nga thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên Việt Anh sau khi công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV.

Dù liên tục được khán giả ghép đôi, Quỳnh Nga và Việt Anh từng nhiều lần khẳng định chỉ là bạn bè. Nữ diễn viên sau này giải thích rằng tình cảm giữa họ phát triển tự nhiên sau nhiều năm quen biết, khi cả hai có cơ hội hiểu nhau hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Quỳnh Nga tiết lộ Việt Anh là người nhẹ nhàng và biết quan tâm hơn so với hình ảnh có phần nghiêm nghị trên màn ảnh. Cô cũng thừa nhận từng e ngại bước vào một mối quan hệ mới sau những đổ vỡ trong quá khứ.

Từ đôi bạn thân lâu năm, Quỳnh Nga và Việt Anh chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương vào tháng 7/2026. Ảnh: FBNV.

Kể từ khi công khai tình cảm, Việt Anh thường xuyên đồng hành cùng Quỳnh Nga tại các sự kiện giải trí. Cả hai cũng đi du lịch, tham gia hoạt động thể thao và thực hiện những bộ ảnh chung. Vào dịp sinh nhật tháng 9, Việt Anh từng gây chú ý khi công khai những cử chỉ âu yếm dành cho bạn gái.

Không chỉ gắn bó trong đời sống thường ngày, Quỳnh Nga và Việt Anh còn có kế hoạch xây dựng tổ ấm chung. Cặp đôi đã góp tiền mua một căn biệt thự 5 tầng tại ngoại thành Hà Nội và đang hoàn thiện nội thất.

Theo Việt Anh, việc thống nhất phong cách thiết kế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm, cả hai bất đồng quan điểm đến mức kiến trúc sư phải đứng ra dung hòa. Dù vậy, cặp đôi đã thống nhất phương án và kỳ vọng chuyển về nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Quỳnh Nga tiết lộ Việt Anh là người nhẹ nhàng, tâm lý và biết quan tâm đến bạn gái. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, Quỳnh Nga cho biết cô và Việt Anh hiện chưa đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới. Sau những trải nghiệm trong hôn nhân trước đây, cả hai ưu tiên sự thấu hiểu, thoải mái và khả năng đồng hành lâu dài.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng được khán giả biết đến với biệt danh Cá Sấu Chúa qua Lập Trình Cho Trái Tim. Sau thời gian vắng bóng, cô trở lại màn ảnh với Về Nhà Đi Con, Sinh Tử và tiếp tục tham gia nhiều chương trình giải trí.

Trong khi đó, Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam qua Chạy Án, Người Phán Xử, Sinh Tử và Hướng Dương Ngược Nắng. Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

Dù đã lên kế hoạch xây dựng tổ ấm, Quỳnh Nga và Việt Anh hiện chưa đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Nga và Việt Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm khi vừa phát triển sự nghiệp riêng, vừa chuẩn bị cho cuộc sống chung. Loạt ảnh tình tứ mới nhất tại Hà Nội tiếp tục cho thấy cặp đôi ngày càng cởi mở trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng.