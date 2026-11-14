Quỳnh Hương được khen xinh như hoa hậu, dàn hot girl bóng chuyền khoe sắc ở Trung Quốc

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các nữ VĐV Binh chủng Thông tin – Bình đoàn 19 đang có chuyến tập huấn tại Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

Nhan sắc nổi bật của chủ công cao 1m87 Quỳnh Hương

Bên cạnh những giờ tập luyện chuyên môn căng thẳng, dàn tuyển thủ đội bóng áo lính cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ. Trong trang phục dạo phố trẻ trung, các cô gái khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt trên sân bóng.

Không còn những bộ trang phục thi đấu quen thuộc, các nữ VĐV khoe vóc dáng cao ráo, đôi chân dài cùng nhan sắc rạng rỡ. Những hình ảnh check-in tại Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Trong số những gương mặt gây chú ý, Phạm Quỳnh Hương là cái tên nổi bật. Chủ công sinh năm 2008, quê Quảng Ninh sở hữu chiều cao 1m87 cùng vóc dáng thanh thoát. Khi xuất hiện trong những bộ trang phục đời thường, nữ VĐV trẻ khoe vẻ ngoài nữ tính, gương mặt xinh xắn và nụ cười tươi tắn.

Lữ Thị Phương khoe sắc tại Trung Quốc

Không ít người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc của Quỳnh Hương, thậm chí nhận xét cô có vẻ đẹp chẳng kém những người đẹp bước ra từ các cuộc thi hoa hậu. Đây cũng không phải lần đầu tiên chủ công của Binh chủng Thông tin nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình nổi bật.

Theo kế hoạch, Quỳnh Hương và đồng đội sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Trung Quốc vào ngày 19/11, sau đó di chuyển vào TP.HCM để bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt khi Binh chủng Thông tin đại diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV giành được tại Đại hội năm 2022.

Sau mùa giải 2026 thành công với chức vô địch quốc gia lần thứ 13 trong lịch sử, đội bóng áo lính đang có lực lượng đáng chú ý. Bên cạnh những trụ cột như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Phương, đội còn có sự bổ sung chuyền hai Đinh Thị Vân và phụ công Nguyễn Phương Quỳnh.

Chuyền hai Đinh Thị Vân

Dù vậy, hành trình bảo vệ ngôi hậu của Quân đội được dự báo không hề dễ dàng. Đối thủ đáng gờm nhất có thể kể đến Tây Ninh, đội bóng sở hữu nòng cốt là các VĐV VTV Bình Điền Long An và đặc biệt có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có 8 đội nữ tham dự, gồm Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và TP.HCM. Các trận đấu diễn ra từ ngày 28/11 đến 11/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM.

Hình ảnh các hot girl bóng chuyền khoe sắc tại Trung Quốc:

Libero Ly Ly

Đối chuyền Ngô Bích Huệ

Chủ công Nguyệt Anh