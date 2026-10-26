Quỳnh Châu sau khi cưới chồng doanh nhân

Ngày 26/10 đánh dấu cột mốc một năm ngày cưới của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn. Trên trang cá nhân, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 chia sẻ bộ ảnh hai vợ chồng chụp trong một studio. Cô chia sẻ: "Ngày này năm trước, hai chúng mình chính thức về chung một nhà. Một năm qua, từ vợ chồng son lên chức ba mẹ, từ hẹn hò lãng mạn sang hẹn nhau thay tã, từ ngủ nướng cuối tuần sang dậy sớm không cần báo thức. Hôn nhân mới được một năm nên Châu chưa dám chia sẻ bí quyết gì. Chỉ mong 50 năm nữa vẫn được nắm tay nhau, thương nhau và chọc quê nhau như bây giờ. Chúc mừng một năm ngày cưới".

Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn sau một năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Theo Quỳnh Châu, trước khi kết hôn, cô từng nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều và bản thân phải học cách sống một cuộc đời khác. Song sau một năm cưới, may mắn nhất của cô là vẫn được sống là chính mình, tập trung vào công việc yêu thích.

"Một năm qua, chúng tôi còn có thêm một em bé. Từ hai người trở thành một gia đình nhỏ, thêm trách nhiệm, những bài học và những đêm thức cùng nhau. Tôi nhận ra người đồng hành lý tưởng nhất thiết phải khiến cuộc sống lúc nào cũng lãng mạn, mà là người khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu. Và những ngày khó khăn nhất, tôi biết rằng mình không phải đối diện một mình", cô nói.

Một ngày trước, vợ chồng á hậu kỷ niệm cột mốc quan trọng bằng việc cùng "đu idol" ở concert BigBang diễn ra tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn, Quỳnh Châu tập trung vun vén cho tổ ấm và hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô tham gia một số sự kiện thời trang, giải trí.

Quỳnh Châu sinh con đầu lòng vào tháng 4. Chỉ ít tháng sau khi lâm bồn, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Quỳnh Châu chia sẻ cô kết hợp tập luyện đều đặn với các bài tập thở, đeo nịt bụng kết hợp một số liệu trình đặc biệt.

Sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, Quỳnh Châu ban đầu được biết đến với vai trò người mẫu, trưởng thành qua các chương trình như Vietnam's Next Top Model hay Project Runway Vietnam. Năm 2022, cô giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam 2022, từ đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực MC, truyền hình thực tế...