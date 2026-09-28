Quỳnh Anh Shyn hóa 'girl phố', mang lô cuốn tóc đến Italy

#1. Quỳnh Anh Shyn - 9/10 điểm: Fashionista Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2027. Cô tham dự buổi trình diễn của nhà mốt Moschino với tạo hình ấn tượng, đưa một góc phố Việt Nam đến Italy. Quỳnh Anh Shyn tiếp tục xây dựng hình tượng “girl phố” vốn được quan tâm từ các mùa thời trang trước, kết hợp sơ mi in họa tiết tiền tệ với quần jeans sáng màu, hoàn thiện outfit với đôi boots cao gót mô phỏng túi xách da. Tổng thể, cô đem tinh thần phố phường Việt Nam vào tạo hình tham dự tuần lễ thời trang. Ảnh: @quynhanhshyn_.

#2. Thu Hà Ceri - 8,5/10 điểm: Diễn viên, người mẫu Thu Hà Ceri ghi điểm trong một bộ hình thời trang được thực hiện trên đường phố Hà Nội. Cô diện những thiết kế của một thương hiệu nội địa, khéo léo kết hợp áo quây đỏ mang phom dáng cứng cáp với chân váy trắng xếp lớp 3D mềm mại, bay bổng. Sự kết hợp giữa những chất liệu, kiểu dáng đối lập giúp tổng thể trở nên cân bằng. Nếu phần trên hút mắt nhờ màu sắc sặc sỡ, phần dưới của outfit lại trở nên nổi bật nhờ cấu trúc độc đáo. Tác phẩm gốm mô phỏng chiếc ghế nhựa đỏ vốn quen thuộc nơi phố phường thủ đô của Bát Tràng Musume góp phần hoàn thiện bộ hình thời trang. Ảnh: @mare.vn.

#3. Mai Ngô - 8/10 điểm: Nhân dịp Trung thu, người mẫu Mai Ngô lựa chọn một thiết kế truyền thống nhưng có nhiều chi tiết cách tân. Cô diện áo dài cổ cao, không tay, màu cam nổi bật khi chụp hình ghi lại không khí lễ hội trên đường phố Hà Nội. Phần tà áo được trang trí bằng họa tiết mây trời và hình đầu lân. Bên dưới là phần chân váy bằng gấm màu vàng mỡ gà, điểm hoa văn chìm. Việc kết hợp nhiều chất liệu và chi tiết trang trí giúp bộ trang phục giữ được hình dáng quen thuộc của áo dài nhưng có thêm nét lễ hội, phù hợp tinh thần Trung thu. Ảnh: @maingo.official.

#4. Ngọc Thanh Tâm - 5,5/10 điểm: Tuần qua, influencer Ngọc Thanh Tâm lại tiếp tục mất điểm với outfit lộn xộn cả về phong cách, kiểu dáng và chất liệu. Cô diện chiếc váy 2 dây dáng rộng xếp lớp, bổ sung đường diềm và chi tiết ren, thể hiện tinh thần đáng yêu, dễ thương, nhí nhảnh. Trong khi đó, đôi boots độn đế màu trắng lại có phần cá tính, chưa thực sự ăn nhập, thậm chí còn gây mất cân bằng tỷ lệ cơ thể, khiến tổng thể bị phân khúc. Cuối cùng, chiếc túi Lady Dior màu trắng vốn gắn liền với lối ăn mặc thanh lịch, trang nhã tiếp tục trở nên lạc quẻ trên tổng thể outfit. Nhìn chung, Ngọc Thanh Tâm hoàn toàn gây thất vọng với phương pháp phối đồ tùy hứng, thiếu liên quan trong bộ hình xuống phố. Ảnh: @ngocthanhtam_n.

#5. Mina Phạm - 5/10 điểm: Tương tự, Mina Phạm, vợ đại gia Minh Nhựa, cũng xây dựng tạo hình lộn xộn, khó hiểu trong tuần qua. Cô theo đuổi mốt váy ngủ với chiếc đầm vàng mù tạt bổ sung chi tiết ren. Mina Phạm khoác thêm chiếc áo lông vũ một hàng khuy màu kem phía ngoài, đội mũ phớt, tạo cảm giác rối mắt, thiếu liên quan. Đôi giày cao gót mũi nhọn kiểu cách cũng khiến tổng thể trở nên rườm rà. Mỗi món đồ đều có thể trở thành điểm nhấn, vì thế phân tán điểm nhìn của người đối diện. Người mặc chưa thể hiện được sự tiết chế, khả năng nhấn nhá trong phương pháp phối đồ. Ảnh: @rose_pham_mina.