Quỳnh Anh Shyn biến hóa 'chấn động' qua 15 show diễn Fashion Week Xuân Hè 2027

Sau một năm lỡ hẹn vì bận tham gia Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn trở lại "chinh chiến" tại Milan và Paris Fashion Week Spring Summer 2027. Trong chuyến công tác dài 2 tuần, Quỳnh Anh Shyn đồng hành cùng bạn trai - stylist Nam Phùng, đổ bộ tới hơn 15 sự kiện của các thương hiệu lớn.

Khởi động tại Milan Fashion Week, "gơn phố" Quỳnh Anh Shyn "trúng show" từ 6 thương hiệu gồm Fendi, MM6 Maison Margiela, Phan Đăng Hoàng, Gianvito Rossi, Moschino và Dolce & Gabbana. Giữ nhịp sang Paris Fashion Week, Quỳnh Anh Shyn có mặt tại chín điểm hẹn thời trang, nổi bật là các show của Yohji Yamamoto, Junya Watanabe và Comme des Garçons.

Sức hút của Quỳnh Anh Shyn trong hành trình lần này không chỉ đến từ số lượng lời mời. Trong lần thứ 8 đổ bộ Fashion Week, Quỳnh Anh Shyn cùng stylist Nam Phùng có chiến thuật ghi dấu ấn mới mẻ, phản ánh tư duy thời trang "chắc tay", bản lĩnh hơn.

"Phát súng mở màn" tại show Fendi, Quỳnh Anh Shyn chọn bộ cánh khá "bá khí". Trong đó, chiếc túi xách Baguette với bề mặt trang trí phản chiếu liên kết trực tiếp đến không gian runway phủ gương của show. Em Xinh tới ủng hộ "đồng hương" Phan Đăng Hoàng trong mẫu đầm cổ yếm họa tiết đan lát đậm chất Việt.

Điểm đến được bàn luận nhiều nhất tại chặng Milan của Quỳnh Anh Shyn là show Moschino. "Gơn phố" Hà Nội khéo léo đưa chi tiết "các bà, các cô" vào bộ cánh maximalism (phong cách theo chủ nghĩa tối đa hóa - càng nhiều càng tốt).

Không chỉ "biến hóa khôn lường", Quỳnh Anh Shyn cho thấy sự am hiểu, "đọc DNA" của nhà mốt rồi diễn giải bằng cá tính thời trang của chính mình. Mỗi tạo hình đều được đầu tư "mạnh tay" từ khoản làm tóc tới những chi tiết phụ kiện nhỏ, cho thấy sự chỉn chu của cô cùng đội ngũ.

Hai show diễn của thương hiệu Uma Wang và Ruohan tại chặng Paris lại cho thấy năng lực kiểm soát của Em Xinh. Các bộ cánh màu đen - trắng đơn sắc, chuyển trọng tâm sang cấu trúc, chất liệu. Đây được xem là bước cân bằng, thể hiện "độ chín" của Quỳnh Anh Shyn trong thời trang.

Nhiều ý kiến nhận định rằng biết tiết chế cũng là một dạng bản lĩnh. Năng lực thời trang không chỉ được đo bằng khả năng tạo ra một diện mạo gây choáng ngợp về thị giác. Chúng còn nằm ở việc biết khi nào nên tối giản để ý tưởng chính được trọn vẹn.

Càng về cuối đường đua, Quỳnh Anh Shyn càng bứt phá. "Dân chơi" 9X bước vào thế giới avant-garde đầy tính thử nghiệm cùng Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Comme des Garçons.

Trong đó, bộ cánh "hoạt hình" dự show Comme des Garçons của Em Xinh được “kinh thánh thời trang” WWD "điểm danh" trong bài đăng Best Street Style at Paris Fashion Week Spring 2027. Tạp chí cũng chọn tấm hình cận cảnh giao diện đặc sắc của Quỳnh Anh Shyn làm ảnh bìa cho bài đăng trên tài khoản Instagram có hơn 2,4 triệu followers.

Quỳnh Anh Shyn chủ đích tổ chức một nhịp điệu màu sắc có tính liên kết. Có gần một nửa tạo hình chọn sắc đen/trắng chủ đạo. Gam đỏ lặp lại ở nhiều bản phối như chất kích thích thị giác, đan xen với đó là các tông cam, xanh "chấm phá".

Nhìn tổng thể, "tắc kè hoa" người Việt vẫn duy trì thế mạnh về tính táo bạo, nhưng không chỉ phụ thuộc vào yếu tố gây sốc để tạo hiệu ứng. Sự khác biệt đến từ cách phát triển tạo hình phù hợp với DNA của từng nhà mốt, diễn giải ý tưởng độc đáo.