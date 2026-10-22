Quỳnh Anh lỡ hẹn Miss Universe 2026

Năm 2021, Quỳnh Anh từng đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á - Ảnh: FBNV.

Theo thông báo của MGI, các người đẹp vẫn giữ danh hiệu quốc gia, trong khi tranh chấp bản quyền giữa các bên liên quan chưa được giải quyết.

Tối 21/10, MGI thông báo đại diện Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không góp mặt tại Miss Universe 2026. Tổ chức này cho biết, quyết định không tham dự không đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hợp đồng hay từ bỏ các quyền nhượng quyền thương mại hiện có.

MGI khẳng định 6 người đẹp vẫn giữ danh hiệu quốc gia và thực hiện trách nhiệm theo thỏa thuận liên quan. Tổ chức này đồng thời cho biết, sẽ bảo lưu quyền tham dự Miss Universe của các đại diện trong những mùa giải tiếp theo.

Quỳnh Anh từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Trước đó, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành tổ chức Miss Universe (MUO), xác nhận 6 quốc gia Đông Nam Á không có đại diện tại mùa giải năm nay. Theo ông, nguyên nhân liên quan đến tranh chấp bản quyền với ông Nawat Itsaragrisil, người đứng đầu MGI. Các đại diện này cũng không có tên trong danh sách thí sinh được công bố trên website Miss Universe.

Hai bên đưa ra những quan điểm khác nhau về quyền cấp phép và quản lý thương hiệu tại các thị trường liên quan. Vì vậy, việc 6 đại diện không tham dự cần được nhìn nhận trong quan hệ hợp đồng giữa các tổ chức, chưa phải căn cứ để kết luận về đúng sai pháp lý của tranh chấp.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 tại Hải Phòng ngày 2/10. Việc không thể tham dự đấu trường quốc tế khiến hành trình đại diện Việt Nam của cô bị gián đoạn, nhưng theo thông báo của MGI, danh hiệu trong nước vẫn được giữ nguyên.

Thời gian qua, Quỳnh Anh còn vướng tranh cãi sau khi tin nhắn trong nhóm trò chuyện bị lan truyền, với nội dung bị cho là nói xấu một số đồng nghiệp. Sau sự việc, cô cùng Á hậu Mỹ Anh đã gặp và xin lỗi Á hậu Hồng Đăng.

Hiện công chúng chờ thông tin chính thức từ Ban tổ chức Miss Universe Vietnam về hoạt động tiếp theo của Quỳnh Anh và phương án tham dự các mùa giải quốc tế sau này. Việc cô có thể dự thi ở mùa tiếp theo hay không chưa được xác nhận.