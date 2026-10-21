Quỳnh Anh không được thi Miss Universe 2026

Tối 21/10, trang chủ MGI đưa ra thông báo về quyền dự thi của một số thí sinh tại đấu trường Miss Universe 2026. Theo đó, 6 hoa hậu trong cuộc thi do ông Nawat nắm bản quyền (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia) sẽ không được tham gia Miss Universe lần thứ 75 tổ chức ở Puerto Rico.

"Việc sáu đại diện không tham gia cuộc thi không đồng nghĩa với việc họ tự nguyện chấm dứt các thỏa thuận hợp đồng, từ bỏ quyền lợi liên quan đến thương hiệu và cuộc thi của MGI, hay chấp nhận những quan điểm được nêu trong tuyên bố công khai về sáu quốc gia và vùng lãnh thổ này", phía BTC cho hay.

MGI khẳng định 6 người đẹp vẫn sẽ giữ danh hiệu quốc gia và tiếp tục thực hiện các sứ mệnh tại đất nước mình theo những thỏa thuận liên quan.

"Họ sẽ tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, đại diện cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho mọi người và lan tỏa những giá trị mà họ được lựa chọn để đại diện. Thành tựu, phẩm giá và giá trị của sáu người đẹp không thể bị đánh giá chỉ vì những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát khiến họ không thể xuất hiện tại một sân khấu quốc tế cụ thể", BTC cuộc thi chia sẻ.

Phía BTC thông báo Quỳnh Anh và 5 đại diện Đông Nam Á không được tham gia Miss Universe 2026. Ảnh: FBNV.

Thông báo của MGI lập tức thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều bàn luận trái chiều, đặc biệt là trong cộng đồng hâm mộ sắc đẹp. Một số khán giả bày tỏ thắc mắc khi 6 người đẹp Đông Nam Á không được dự thi đấu trường quốc tế sau khi đã đăng quang trong nước.

Trước đó, tin đồn đã dấy lên khi Quỳnh Anh (Miss Universe Vietnam) và đại diện của 5 quốc gia khác không có mặt trong danh sách 125 thí sinh được công bố trên trang web của tổ chức Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Theo tờ Thairath, lý do 6 người đẹp này không đủ điều kiện tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 là vì đơn vị nắm bản quyền ký kết hợp đồng với ông Nawat. Phía JKN Universe LLC khẳng định MU East, đơn vị do Nawat điều hành, không được cấp phép hoặc trao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. JKN Universe LLC thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn JKN Global, đồng thời đóng vai trò là đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của MUO.

Hiện tại, phía BTC Miss Universe Vietnam vẫn chưa lên tiếng về việc Quỳnh Anh không được thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Trước đó, hồi đầu tháng 10, người đẹp gốc Hà Nội đăng quang trong đêm chung kết diễn ra ở thành phố Hải Phòng.

Song ngay sau cuộc thi, Quỳnh Anh cùng một số thí sinh khác vướng ồn ào liên quan nhóm chat nói xấu đồng nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh dàn hoa, á hậu. Quỳnh Anh sau đó đã lên tiếng xin lỗi.