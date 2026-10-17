Quỳnh Anh không được thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026?

Ngày 17/10, trang web Missuniverseorg.com do tổ chức Miss Universe (MUO) điều hành công bố danh sách 125 thí sinh tranh tài ở cuộc thi năm nay, đồng thời khởi động phần bình chọn 30 người đẹp được yêu thích nhất. Tuy nhiên, danh sách không có đại diện của 6 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Thái Lan.

Trước đó, MUO nhiều lần nhấn mạnh do vấn đề ký kết bản quyền với ông Nawat, 6 đại diện kể trên không đủ điều kiện tham gia cuộc thi năm nay.

Đầu tháng 9, tờ Thairath đưa tin MUO thông báo thí sinh đến từ Indonesia, Singapore, Lào, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan không đủ điều kiện tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 75.

Lý do là đơn vị nắm bản quyền ký hợp đồng với Nawat. Tuy nhiên, JKN Universe LLC khẳng định MU East, đơn vị do Nawat Itsaragrisil điều hành, không được cấp phép hoặc trao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe. JKN Universe LLC thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn JKN Global, đồng thời đóng vai trò là đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của MUO.

Các hoa hậu, á hậu của Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, theo tờ Prachachat của Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil sau đó phản bác tuyên bố này. Ông khẳng định thí sinh đến từ 6 quốc gia nói trên vẫn có quyền tham gia cuộc thi.

Ông Nawat cũng cho biết JKN Universe LLC được sở hữu theo cơ cấu 50:50 giữa MU East và MU West. Theo cách giải thích này, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ hoạt động theo mô hình liên doanh với hai đối tác nắm giữ tỷ lệ cổ phần ngang nhau.

Tranh cãi tiếp tục leo thang vào rạng sáng 9/10, khi fanpage của Miss Universe thông báo Việt Nam sẽ đăng cai cuộc thi lần thứ 76, dự kiến diễn ra năm 2027. Theo nội dung công bố, quyết định này do Miss Universe Eastern Pte. Ltd., còn gọi là MU East, đơn vị do ông Nawat điều hành, đưa ra.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, MUO phủ nhận thông tin trên thông qua Instagram và website chính thức. Tổ chức này tuyên bố MU East hoặc bất kỳ tên gọi tương tự nào không tồn tại với tư cách tổ chức, bộ phận, chi nhánh hay đại diện được ủy quyền của Miss Universe.

MUO đồng thời cho biết đang quản lý website Missuniverseorg.com cùng các tài khoản Instagram, TikTok và YouTube tương ứng. Trong khi đó, tên miền Missuniverse.com và một số tài khoản mạng xã hội khác liên quan đến cuộc thi đang nằm dưới sự kiểm soát trái phép của những cá nhân không thuộc ban quản lý hợp pháp.

Theo MUO, mọi nội dung đăng tải trên các kênh nói trên không đại diện cho lập trường chính thức của tổ chức. Những tuyên bố trái ngược về quyền vận hành thương hiệu và việc công bố địa điểm đăng cai vì thế khiến thông tin xoay quanh Miss Universe trở nên khó xác định.

Trong khi tranh cãi giữa các bên chưa ngã ngũ, phía BTC Miss Universe Vietnam cũng chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng liệu tân hoa hậu Quỳnh Anh có được đi thi quốc tế hay không.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 đã diễn ra ngày 2/10 ở Hải Phòng. Nguyễn Quỳnh Anh giành vương miện hoa hậu. Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Á hậu 1, Emma Lê là Á hậu 2. Hai vị trí Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng. Những ngày qua, cuộc thi vướng ồn ào liên quan nhóm chat nói xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh dàn hoa, á hậu. Sau đó, Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh lần lượt phải lên tiếng xin lỗi.