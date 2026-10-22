Quỳnh Anh giữ đúng một thái độ khi mất cơ hội thi Miss Universe

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 và được kỳ vọng đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, những mâu thuẫn giữa ông Nawat Itsaragrisil, người nắm bản quyền Miss Universe tại Việt Nam và tổ chức Miss Universe đã khiến nàng hậu mất cơ hội góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Mới đây, sau khi ông Nawat thông báo 6 người đẹp tại Đông Nam Á thuộc các quốc gia do ông nắm bản quyền sẽ không tham gia Miss Universe 2026, sự chú ý của khán giả đổ dồn về phía Quỳnh Anh. Nhiều người tò mò phản ứng của nàng hậu trước thông tin mất cơ hội thi quốc tế ngay trong năm đầu tiên đương nhiệm.

Quỳnh Anh chính thức mất cơ hội đi thi Miss Universe 2026.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng. Người đẹp sinh năm 1999 chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn hay động thái đáng chú ý nào liên quan đến việc mất cơ hội tham gia Miss Universe 2026.

Trên trang Facebook cá nhân, bài đăng gần nhất của cô là lời xin lỗi sau ồn ào liên quan đến những phát ngôn bị cho là nói xấu đồng nghiệp cách đây hơn một tuần. Kể từ đó, nàng hậu chưa có thêm chia sẻ mới với công chúng.

Thái độ im lặng của Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm trong bối cảnh cô đang đối diện với nhiều áp lực sau khi đăng quang. Việc không thể đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2026 cũng khiến hành trình đương nhiệm của người đẹp có sự thay đổi đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Trên mạng xã hội, khán giả hiện chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận bày tỏ sự tiếc nuối khi dải sash Việt Nam có nguy cơ vắng mặt tại Miss Universe 2026. Với những người yêu thích các cuộc thi sắc đẹp, việc đại diện Việt Nam không thể tham gia đấu trường quốc tế là điều đáng tiếc, nhất là khi Quỳnh Anh vừa giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi trong nước.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng việc không tham gia Miss Universe năm nay có thể giúp Quỳnh Anh có thêm thời gian nhìn nhận lại bản thân sau những ồn ào vừa qua. Theo quan điểm này, điều quan trọng không chỉ nằm ở cơ hội thi quốc tế mà còn ở cách người đẹp điều chỉnh hành vi, ứng xử và xây dựng hình ảnh trong thời gian tới.

Quỳnh Anh giữ thái độ im lặng sau khi mất cơ hội đi thi Miss Universe 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang. Năm 2024, người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục vị trí cao hơn và thành công giành danh hiệu cao nhất.

Quá trình làm việc trong môi trường chuyên nghiệp giúp Quỳnh Anh có cơ hội rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái trước ống kính và khả năng làm chủ sân khấu. Đây cũng là những lợi thế được kỳ vọng giúp cô có sự chuẩn bị tốt nếu tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang chưa lâu, Quỳnh Anh vướng ồn ào liên quan đến những phát ngôn bị cho là nói xấu nhiều đồng nghiệp. Sự việc khiến hình ảnh của nàng hậu nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trước phản ứng của công chúng, cô đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội sửa đổi và hoàn thiện bản thân.

Trong lời xin lỗi, Quỳnh Anh thừa nhận danh hiệu hoa hậu không đồng nghĩa với việc một người không thể mắc sai sót, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm cá nhân. Cô cũng cho biết không muốn biến lời xin lỗi thành sự biện minh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu những điều chưa phù hợp để điều chỉnh.

Hiện tại, việc Quỳnh Anh tiếp tục giữ im lặng khiến công chúng chưa có thêm thông tin về suy nghĩ của cô trước diễn biến mới. Dù vậy, phản ứng của người đẹp trong thời gian tới, đặc biệt là cách cô xây dựng lại hình ảnh sau những tranh cãi, vẫn là điều được khán giả quan tâm. Với Quỳnh Anh, chặng đường phía trước không chỉ là câu chuyện về cơ hội thi quốc tế mà còn là quá trình chứng minh sự trưởng thành sau những áp lực đầu nhiệm kỳ.