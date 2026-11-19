Quỳnh Anh và Miss Universe Vietnam 2026 đã trải qua 47 ngày liên tiếp biến cố: tranh chấp bản quyền, lộ nhóm chat, mất suất thi quốc tế, án đình chỉ và cuối cùng là tước vương miện.

Tối 18/11, Ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định khép lại hành trình ngắn ngủi của người đẹp sinh năm 1999 trên ngôi vị cao nhất, đồng thời đẩy mùa giải vốn nhiều tranh cãi vào khủng hoảng chưa từng có. Nhìn lại, mỗi nấc thang sóng gió của Quỳnh Anh đều gắn với những rạn nứt của chính cuộc thi.

Miss Universe Vietnam 2026 đăng quang giữa tranh chấp bản quyền

Khoảng 2 tuần trước chung kết, cuộc thi bất ngờ bị kéo vào tranh chấp nhượng quyền tại Đông Nam Á. JKN Universe LLC, đơn vị sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe, tuyên bố đại diện Việt Nam cùng người đẹp 5 nước trong khu vực không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Ở chiều ngược lại, ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International vẫn có mặt tại Hải Phòng ngày 1/10 để tham gia vòng phỏng vấn kín top 30. Tại tiệc chào mừng, ông khẳng định tân hoa hậu vẫn đi thi quốc tế và sẽ bảo vệ quyền lợi thí sinh qua kênh pháp lý.

Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: MUVN

Trong bối cảnh đó, đêm chung kết 2/10 vẫn diễn ra tại Hải Phòng. Nguyễn Quỳnh Anh vượt qua 29 người đẹp để đăng quang. Cô bật khóc khi hoa hậu Kỳ Duyên, người từng đánh bại cô ở mùa giải 2024, trao lại vương miện.

Chiến thắng được xem là trái ngọt sau nhiều năm bền bỉ. Quỳnh Anh xuất thân người mẫu, từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, đăng quang Siêu mẫu châu Á năm 2021 và đoạt Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Niềm vui chưa trọn vẹn, ngay sau đêm chung kết cô xin phép về Hà Nội chịu tang bà.

Nhóm chat nói xấu và những lời xin lỗi

Khoảng 1 tuần sau đăng quang, Quỳnh Anh trở lại sàn diễn thời trang ở vị trí người trình diễn chính. Nhưng ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của một số thí sinh. Nội dung chứa nhiều lời lẽ chê bai, xúc phạm các nhân vật liên quan đến cuộc thi như hoa hậu Kỳ Duyên, á hậu Hồng Đăng, doanh nhân Lâm Ngân và MC Thanh Thanh Huyền. Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm, trong đó tân hoa hậu bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn thô tục.

Quỳnh Anh khóc, xin lỗi Hồng Đăng sau vụ nhóm chat nói xấu. Ảnh: Tư liệu

Hồng Đăng chỉ đăng dòng trạng thái 2 chữ “Thất vọng”. Tối 12/10, BTC thông báo đang phối hợp các bên tiếp nhận phản hồi, Trịnh Mỹ Anh đăng bài xin lỗi. Ngày 13/10, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, cho rằng một số bình luận lẽ ra có thể diễn đạt cẩn trọng hơn và xem sự việc là bài học về chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm.

Ngày 15/10, Quỳnh Anh cùng Mỹ Anh xin lỗi trực tiếp Hồng Đăng tại một sự kiện,nhưng khoảnh khắc này tiếp tục bị khán giả nhận xét gượng gạo.

Mất suất Miss Universe 2026, nhận án đình chỉ 6 tháng

Tối 21/10, Miss Grand International thông báo đại diện của 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Malaysia sẽ không dự Miss Universe 2026. Ông Ronald Day, Giám đốc điều hành tổ chức Miss Universe, cũng xác nhận loại 6 quốc gia này khỏi mùa giải thứ 75. Quỳnh Anh vẫn giữ danh hiệu quốc gia nhưng mất cơ hội thi quốc tế, mục tiêu lớn nhất của bất kỳ Miss Universe Vietnam nào.

4 ngày sau, ngày 25/10, BTC do ông Phạm Duy Khánh làm trưởng ban công bố kết quả xử lý vụ nhóm chat, sau khi phối hợp với cơ quan chức năng Hải Phòng và hội đồng giám khảo xác minh. Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động biểu diễn với danh hiệu trong 6 tháng, Trịnh Mỹ Anh bị đình chỉ 3 tháng. Cả 2 có thể bị xử phạt hành chính nếu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Hợp đồng độc quyền và quyết định thu hồi danh hiệu

Theo thông báo của BTC, án đình chỉ đi kèm điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục hậu quả và tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần giải trí Five6, đơn vị tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, cô sau đó vẫn tham dự một sự kiện cộng đồng mà không thông báo trước với Five6, phát sinh vấn đề gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi.

Ít ngày trước khi có quyết định, Quỳnh Anh báo với BTC cần thời gian nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, theo BTC, cô vẫn nhận lời biểu diễn, dự sự kiện khi chưa có sự đồng ý của Five6. Giọt nước tràn ly là việc cô xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký hợp đồng độc quyền, khi chưa thông qua BTC.

Tối 18/11, thông báo thu hồi danh hiệu xuất hiện trên fanpage Miss Universe Vietnam rồi nhanh chóng bị gỡ, khiến dư luận hoài nghi. Ông Phạm Duy Khánh xác nhận quyết định là chính thức. Ông cho biết fanpage thuộc quyền quản lý của ông Valentin Trần, còn cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 do Five6 sở hữu. BTC sau đó phát lại thông báo, khẳng định căn cứ vào các thỏa thuận đã xác lập để thu hồi danh hiệu của Quỳnh Anh, có hiệu lực từ ngày 18/11.

Những câu hỏi chưa có lời đáp

Sau 47 ngày, Miss Universe Vietnam 2026 khuyết ngôi hoa hậu, á hậu 1 vẫn trong thời gian bị đình chỉ, còn suất thi quốc tế chưa biết khi nào trở lại. BTC chưa công bố phương án với ngôi vị bị bỏ trống. Phía Quỳnh Anh đến nay chưa lên tiếng. Mùa giải từng được kỳ vọng mở ra chương mới cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang để lại nhiều dấu hỏi hơn bất kỳ vương miện nào.

Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang: