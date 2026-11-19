Mạng xã hội tối 18/11 bùng nổ trước thông tin Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi vương miện. Trong thông báo của đơn vị này, Nguyễn Quỳnh Anh liên tiếp vướng nhiều ồn ào, hoạt động thiếu chuyên nghiệp và không phối hợp với BTC.

Sự việc của Nguyễn Quỳnh Anh là cú sốc của giới sắc đẹp Việt. Bởi cô là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu lớn tại Việt Nam bị tước vương miện, tính đến thời điểm này.

Theo chuyên gia, ồn ào kéo dài với đỉnh điểm là bị thu hồi vương miện ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, sự nghiệp của Nguyễn Quỳnh Anh hiện tại và trong thời gian tới. Ở góc độ ban tổ chức Miss Universe Vietnam, thiệt hại nằm ở uy tín thương hiệu và bài toán vận hành.

47 ngày ồn ào của Nguyễn Quỳnh Anh

Không lâu sau khi đội trên đầu vương miện Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh đã vấp phải ồn ào. Sự việc khởi nguồn từ việc loạt tin nhắn trong một nhóm chat riêng bị "leak" ra trên mạng xã hội. Nội dung những tin nhắn này chủ yếu chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Sau đó, dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Vụ việc gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Hai người đẹp kể trên lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Đến 25/10, BTC Miss Universe Vietnam lên tiếng về vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Sau quá trình rà soát và xem xét, đơn vị này đưa ra hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Trong đó, Nguyễn Quỳnh Anh không được hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng.

Song cũng chỉ ít ngày sau, Nguyễn Quỳnh Anh được trông thấy tham dự một sự kiện và lấy danh xưng là "Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam". Sự việc kể trên tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội. Giữa ồn ào, người đẹp vẫn giữ động thái im lặng.

Nguyễn Quỳnh Anh bị tước vương miện sau hơn một tháng đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV/BTC.

Ngoài ra, theo MVN 2026, sau đó, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua BTC. Điều này gây ảnh hưởng đến hình ảnh Miss Universe Vietnam và ban tổ chức. Từ đó, đơn vị này quyết định thu hồi vương miện của hoa hậu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông thương hiệu Lê Minh Tâm - Founder TGM Media - cho biết nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ pháp lý và thông lệ ngành sắc đẹp, quyết định tước vương miện của BTC Miss Universe Vietnam là đúng về thẩm quyền và phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng lại còn khá nhiều vấn đề ở khâu thực hiện.

Trước hết, về mặt thông lệ quốc tế, quyết định này là hoàn toàn có cơ sở. Ở các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới như Miss Universe, Miss USA hay Miss Grand, việc tước vương miện không chỉ xảy ra khi hoa hậu vi phạm pháp luật, mà phần lớn xuất phát từ lý do "không hoàn thành nghĩa vụ đương nhiệm" hoặc "vi phạm cam kết độc quyền".

Trong trường hợp này, nếu đương kim hoa hậu đang bị phạt tạm dừng hoạt động nhưng vẫn tự ý dự sự kiện, đồng thời không ký hợp đồng quản lý với đơn vị chủ quản mà lại xuất hiện với thông tin ký độc quyền cùng một bên thứ ba, thì về mặt nguyên tắc, không một ban tổ chức nào có thể tiếp tục duy trì danh hiệu cho cô ấy.

Về mặt thẩm quyền pháp lý, theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bên cạnh việc thu hồi danh hiệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Ban tổ chức hoàn toàn có quyền đơn phương thu hồi trong quan hệ dân sự nếu thí sinh vi phạm quy chế cuộc thi hoặc các bản cam kết đã ký trước đó. Xét theo những vi phạm mà BTC công bố, họ có lý do thực tế để kích hoạt quyền này.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở khâu thực thi và tính chặt chẽ về thủ tục. Đáng chú ý là việc BTC xác nhận Quỳnh Anh chưa ký hợp đồng quản lý chính thức sau đăng quang. Do đó, tính vững chắc về mặt pháp lý của quyết định này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc bản cam kết trước khi thi có quy định rõ ràng điều khoản tước vương miện nếu thí sinh từ chối ký hợp đồng quản lý hay không.

Về phía Quỳnh Anh, đại diện của cô cho biết BTC chưa hề làm việc hay thông báo trực tiếp về quyết định thu hồi vương miện, mà cô chỉ biết tin qua mạng xã hội. Trong bất kỳ quan hệ dân sự hay kỷ luật nào, việc thông báo chính thức, đối chất và lập biên bản với đương sự trước khi công bố quyết định là bước tối thiểu để đảm bảo tính minh bạch và đúng trình tự.

Cú sốc của giới sắc đẹp Việt

Với Nguyễn Quỳnh Anh, việc trở thành một trong những hoa hậu hiếm hoi tại Việt Nam bị tước vương miện chỉ sau 47 ngày đăng quang, nối tiếp ngay sau lùm xùm phát ngôn, sẽ là một "vết gợn" khó xóa trong hồ sơ cá nhân.

Theo chuyên gia, người đẹp sẽ chịu ảnh hưởng lớn về hình ảnh, uy tín cùng thiệt hại về giá trị thương mại sau khủng hoảng. Các nhãn hàng lớn hiện nay đặt yếu tố an toàn thương hiệu, tính chuyên nghiệp lên hàng đầu.

Đối với BTC Miss Universe Vietnam, thiệt hại nằm ở uy tín thương hiệu và bài toán vận hành.

Quỳnh Anh là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu hàng đầu tại Việt Nam bị tước vương miện, tính đến thời điểm này. Ảnh: FBNV.

Trước hết là niềm tin của công chúng và nhà tài trợ đối với BTC. Một cuộc thi sắc đẹp lớn nhưng đương kim Hoa hậu bị tước vương miện, còn Á hậu 1 cũng đang bị đình chỉ chỉ sau hơn một tháng đăng quang chắc chắn khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về quy trình thẩm định thí sinh cũng như năng lực quản trị hậu đăng quang.

Với các nhà tài trợ, họ đầu tư để đồng hành cùng hình ảnh một hoa hậu trọn vẹn nhiệm kỳ, sự cố đứt gãy này sẽ tạo ra áp lực không nhỏ về cam kết quyền lợi và ảnh hưởng đến sức hút tài trợ cho các mùa giải sau.

Bên cạnh đó, hình ảnh chuyên nghiệp của chính BTC cũng bị tổn hại từ cách xử lý khủng hoảng đến việc để lọt khe hở chưa ký hợp đồng quản lý, thiếu trao đổi trực tiếp với đương sự, cho đến sự cố đăng thông báo rồi phải gỡ bỏ trên fanpage chính thức. Chưa kể, họ đang phải đối mặt với bài toán kế nhiệm rất nan giải khi Á hậu 1 cũng đang trong thời gian kỷ luật.

Ông Lê Minh Tâm cho rằng trong thời điểm này, BTC nên giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý với Nguyễn Quỳnh Anh trên tinh thần minh bạch, tôn trọng, tránh tuyệt đối việc đôi co qua lại trên mạng xã hội vì điều đó chỉ làm kéo dài khủng hoảng.

Bên cạnh đó, đơn vị này cần sớm công bố phương án xử lý chiếc vương miện bỏ trống một cách minh bạch và làm việc trực tiếp để bảo vệ quyền lợi cho các nhà tài trợ, đối tác.

Cuối cùng và mang tính dài hạn nhất, là siết chặt lại quy trình thẩm định thí sinh và ràng buộc pháp lý. Vụ việc lần này là bài học đắt giá về quản trị. Ở các mùa giải tới, BTC phải bịt kín lỗ hổng hợp đồng - cụ thể là các thỏa thuận quản lý và điều khoản độc quyền cần được ký kết chặt chẽ ngay trước đêm chung kết, thay vì để lửng lơ sau khi thí sinh đã đăng quang. Song song đó là quy trình kiểm tra lý lịch, ứng xử của thí sinh kỹ lưỡng hơn.

Theo chuyên gia, sự việc của Nguyễn Quỳnh Anh cũng là bài học cho nhiều hoa hậu, á hậu khác. Trên thực tế, nhiều người đẹp vẫn nhầm tưởng đăng quang là đích đến cuối cùng và vương miện là phần thưởng cá nhân để tùy ý sử dụng. Nhưng vương miện là điểm khởi đầu của một bản hợp đồng trách nhiệm. Khi trở thành hoa hoa hậu, người đẹp đó phải tuyệt đối cẩn trọng với chuẩn mực ứng xử, làm nghề bằng tư duy chuyên nghiệp và tôn trọng cam kết.