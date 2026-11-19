Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 vừa ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Như vậy, chỉ sau 47 ngày kể từ đêm đăng quang, hành trình Miss Universe Vietnam 2026 của người đẹp sinh năm 1999 đã khép lại.

Sau khi Quỳnh Anh bị tước vương miện, việc ai là người thay thế nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Thông thường trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Tính đến hiện tại, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh là người đẹp đang có nhiều cơ hội được lên ngôi. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định khả năng nàng hậu này được thay thế Quỳnh Anh. Trước đó, Trịnh Mỹ Anh cũng là nhân vật liên quan đến ồn ào nhóm chat nói xấu sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

Ngày 25/10, ban tổ chức thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của người đẹp trong thời hạn 3 tháng. Cô cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu có.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, người đại diện của Miss Universe Vietnam 2026 cho biết hiện tại người sẽ thay thế Quỳnh Anh vẫn đang được ban tổ chức cân nhắc.

Nói về cơ hội của Á hậu Trịnh Mỹ Anh, người đại diện cho biết cô vẫn đang trong thời gian chịu phạt 3 tháng. Bởi vậy, ban tổ chức chưa thể khẳng định việc người đẹp sẽ là người trở thành Miss Universe Vietnam 2026.

“Ban tổ chức vẫn chưa có kế hoạch chọn người thay thế nên vị trí Miss Universe Vietnam 2026 sẽ vẫn để trống. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới khán giả sau khi có quyết định”, người đại diện cuộc thi chia sẻ.

Người thay thế vị trí của Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đang được cân nhắc.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực người mẫu. Tháng 10/2026, cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Chỉ khoảng 10 ngày sau chung kết, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình được cho là từ một nhóm chat riêng của một số người đẹp tham gia cuộc thi. Những tin nhắn có nội dung bàn tán, chê bai một số cá nhân liên quan đến Miss Universe Vietnam khiến nhiều thí sinh bị gọi tên, trong đó có Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.

Ngày 13/10, Quỳnh Anh xin lỗi, nhìn nhận những thiếu sót trong cách diễn đạt và ứng xử. Cô cho biết bản thân đã dành thời gian nhìn lại sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Trịnh Mỹ Anh cũng lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi sau khi thừa nhận có liên quan đến nhóm trò chuyện.

Đến ngày 25/10, ban tổ chức công bố hình thức xử lý đối với hai người đẹp. Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng, còn Trịnh Mỹ Anh bị tạm dừng hoạt động tương tự trong 3 tháng.

Tối 18/11, BTC Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông báo thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh. Theo nội dung thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức và các bên liên quan đã đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục hậu quả và tiếp tục phối hợp với công ty.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết sau quyết định này, Quỳnh Anh vẫn tham dự một sự kiện mà không thông báo và thống nhất trước với công ty. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và đơn vị tổ chức.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Quỳnh Anh từng thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cho biết cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự sự kiện khi chưa có sự đồng ý của công ty. BTC cũng ghi nhận người đẹp xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền mà chưa thông qua Miss Universe Vietnam.

Từ những diễn biến trên, ban tổ chức cho rằng các sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu, đi đến quyết định thu hồi vương miện.