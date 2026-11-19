Đăng quang ngày 2.10 tại Hải Phòng, đến ngày 18.11, Nguyễn Quỳnh Anh nhận quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 từ đơn vị tổ chức. Ông Phạm Duy Khánh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải trí Five6, xác nhận quyết định có hiệu lực cùng ngày.

Nguyễn Quỳnh Anh trong đêm đăng quang đầu tháng 10.2026. Ảnh: Ban tổ chức

Từ xử lý ứng xử đến bất đồng quản lý

Trước quyết định này, ban tổ chức đã yêu cầu Quỳnh Anh tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong sáu tháng. Trong thông báo mới, đơn vị tổ chức cho rằng cô tiếp tục tham gia sự kiện khi chưa thống nhất với công ty, đồng thời xuất hiện tại lễ công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin về việc ký hợp đồng độc quyền. Đây là những căn cứ do phía ban tổ chức nêu để giải thích việc thu hồi danh hiệu.

Ở phản hồi ban đầu được ghi nhận tối 18.11, Quỳnh Anh cho biết vừa biết thông tin và chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra; phía đại diện của cô đã tìm cách liên lạc.

Quyết định lần này được giải thích bằng những bất đồng trong quá trình thực hiện cam kết.

Danh hiệu đem lại cơ hội xuất hiện, hợp tác và đại diện hình ảnh. Đi cùng những cơ hội ấy phải là sự rõ ràng về quyền sử dụng danh hiệu, phạm vi quản lý, nghĩa vụ thông báo và giới hạn của các hoạt động bị tạm dừng. Khi những điều này trở thành bất đồng, điều cần được xem xét là thỏa thuận cụ thể cùng cách các bên thực hiện, thay vì dùng mức độ yêu ghét trên mạng để thay cho căn cứ.

Vương miện và trách nhiệm sau sân khấu

Sau tranh cãi hồi tháng 10, Quỳnh Anh đã công khai nhận sai, xin lỗi những người liên quan và công chúng. Đến thời điểm các thông tin tối 18.11 được công bố, chưa có thông báo người thay thế vị trí của cô.

Một lời xin lỗi có thể mở đầu quá trình sửa sai; việc thực hiện trách nhiệm sau đó mới giúp công chúng đánh giá sự thay đổi. Tuy nhiên, đánh giá ấy cũng cần công bằng: căn cứ nào đã được xác nhận, nội dung nào mới là trình bày của một bên, vấn đề nào còn chờ phản hồi.

Vụ việc đặt ra yêu cầu cho cả người nhận danh hiệu lẫn đơn vị trao danh hiệu. Người đăng quang cần hiểu rõ những cam kết mình gánh vác. Ban tổ chức cần bảo đảm quy tắc được xác lập minh bạch, việc xử lý có căn cứ và cách công bố đủ rõ để công chúng hiểu.

Một cuộc thi kết thúc khi tìm được người chiến thắng. Trách nhiệm với danh hiệu thì bắt đầu từ đó.