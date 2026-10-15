Quyết xây dựng 'vùng xanh' về ma túy bên đường Hồ Chí Minh

Giữ vững địa bàn sạch ma túy

Trung tá Nguyễn Xuân Bằng, Trưởng Công an xã Thạnh Mỹ, cho biết xã Thạnh Mỹ có diện tích tự nhiên rộng lớn gần 207km2 với địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, là nơi sinh sống của gần 2.400 hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Cơ tu chiếm gần 60%.

Công an xã Thạnh Mỹ treo băng rôn tuyên truyền trực quan về tác hại của ma túy trên các tuyến đường trọng điểm.

Trước những thách thức phức tạp do vị trí địa lý mang lại, lực lượng Công an xã Thạnh Mỹ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, lấy phòng ngừa xã hội làm gốc kết hợp với quản lý nghiệp vụ chặt chẽ. Qua đó gặt hái kết quả rất ấn tượng: Tính từ ngày 15/11/2025 đến nay, trên địa bàn xã Thạnh Mỹ hoàn toàn không phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đây là “con số biết nói” khẳng định sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao độ của lực lượng Công an cơ sở.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm thực hiện tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (từ 5/8 đến 20/9 vừa qua), Công an xã Thạnh Mỹ đã ra quân quyết liệt; tiến hành rà soát đồng bộ 4 danh sách trọng điểm: danh sách đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng thuộc diện quản lý pháp luật, quản lý nghiệp vụ và nghi sử dụng ma túy; danh sách các cơ sở lưu trú, quán karaoke; cùng danh sách đội ngũ lái xe, công nhân, người lao động tại các công trình, công ty trên địa bàn.

Trong suốt đợt cao điểm, lực lượng Công an xã đã tổ chức xét nghiệm (test) nhanh ma túy cho tổng cộng 213 trường hợp. Kết quả 213/213 mẫu đều âm tính với chất ma túy. Đáng chú ý, Công an xã Thạnh Mỹ đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức test ma túy cho gần 100 cán bộ, công chức, viên chức của xã, kết quả đều âm tính.

Công an xã Thạnh Mỹ tổ chức test nhanh ma túy cho lái xe trên địa bàn xã.

Test nhanh ma túy cho công nhân làm việc trên địa bàn xã Thạnh Mỹ.

Công an xã Thạnh Mỹ test nhanh ma túy cho người dân tạm trú trên địa bàn.

Song song với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên và học sinh các cấp học trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức ký cam kết xây dựng địa bàn không ma túy tại 7/7 thôn. Công an xã Thạnh Mỹ còn quản lý chặt chẽ 39 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Xuân Bằng chia sẻ, địa bàn Thạnh Mỹ có luồng giao thông biến động lớn, công nhân lao động và tài xế qua lại đông đúc, nếu lơi lỏng quản lý thì ma túy rất dễ xâm nhập. Việc đạt kết quả 100% âm tính trong đợt cao điểm 45 ngày đêm là minh chứng cho sự sát sao của lực lượng Công an và ý thức tự giác rất cao của bà con nhân dân. Đây là tiền đề vững chắc để chúng tôi hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng “xã không ma túy” vào cuối năm 2026 này.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Không chỉ chú trọng các biện pháp truy quét hay kiểm tra hành chính, Công an xã Thạnh Mỹ đặc biệt coi trọng yếu tố nhân văn và xây dựng thế trận lòng dân trong phòng, chống tội phạm. Tiêu biểu là việc duy trì và nâng cao hiệu quả của mô hình Tổ tư vấn “Điểm tựa hoàn lương”.

Mô hình này đã thực sự trở thành chiếc “phao cứu sinh” cho 11 người từng mắc lầm lỡ. Thông qua việc lắng nghe, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tâm lý và kết nối tạo sinh kế, “Điểm tựa hoàn lương” đã giúp nhiều thanh niên từng trót sa ngã xóa bỏ cảm giác tự ti, vững tin làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích. Sự đồng hành kiên trì này đã triệt xóa tận gốc nguy cơ tái phạm, giữ bình yên cho các thôn bản, từng khu dân cư.

Bên cạnh đó, Công an xã Thạnh Mỹ còn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhất là sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, chi bộ, Ban nhân dân các thôn tại địa phương trong công tác đảm bảo ANTT.

Ngoài ra, với đặc thù gần 60% dân số là đồng bào Cơ tu, Công an xã Thạnh Mỹ đã khéo léo tranh thủ sự ủng hộ nhiệt thành của 7 người có uy tín (NCUT) tại 7 thôn trên địa bàn. Họ là các già làng, trưởng thôn, cán bộ nghỉ hưu giàu kinh nghiệm và được bà con quý trọng.

Cán bộ Công an xã Thạnh Mỹ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đông đảo thanh thiếu niên, học sinh.

Đại diện các thôn trên địa bàn xã Thạnh Mỹ ký cam kết chung tay xây dựng “xã không ma túy”.

Bảy NCUT là những “cánh tay nối dài”, là cầu nối thông tin tin cậy giữa Công an xã và nhân dân. Qua những câu chuyện giản dị bên bếp lửa hay trong các buổi sinh hoạt thôn, những NCUT đã kiên trì vận động con cháu không nghe, không tin lời kẻ xấu, chủ động tố giác tội phạm và bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng.

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh nghiệp vụ sắc sảo, tinh thần thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và trái tim nhân văn vì nhân dân phục vụ, tập thể Công an xã Thạnh Mỹ dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Xuân Bằng đang từng ngày củng cố vững chắc “lá chắn an ninh” trên địa bàn. Tình hình an toàn xã hội được bảo đảm, bà con Cơ tu yên tâm phát triển kinh tế, dựng xây bản làng ngày càng giàu đẹp, góp phần đưa Thạnh Mỹ trở thành điểm sáng về “xã không ma túy” của TP Đà Nẵng.