Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm

Sau hơn 6 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 3.248 hài cốt liệt sĩ, đạt 46,4% kế hoạch. Đáng chú ý, công tác thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ đang được đẩy mạnh, với 265.765 mẫu thân nhân đã được thu nhận.