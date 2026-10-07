Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 6/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm”.
Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Trung tướng Đào Văn Nhận, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, chiến sĩ trẻ và đoàn viên, học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-tu-de-to-quoc-quyet-sinh-ban-hung-ca-80-nam-421258.htm