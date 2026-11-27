Ngày 27-11, tại TPHCM, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nội dung chương trình tập trung về chính sách thuế hỗ trợ DNNVV năm 2026; chế độ kế toán dành cho DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ; cùng với phiên tọa đàm giải đáp vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế cùng các đại biểu trong phần tọa đàm. Ảnh: K.CHÂU

Tại phiên tọa đàm, ông Phan Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM, nêu phản ánh về việc nhiều DNNVV hoạt động từ 5-7 năm nhưng chưa được quyết toán thuế.

Theo ông Phan Hoàng Tuấn, các DNNVV thường hạn chế nguồn lực, nhân sự kế toán và năng lực nắm bắt chính sách nên không cố tình làm sai, nhưng khi cơ quan thuế quyết toán sau 5-6 năm thì số tiền phạt truy thu rất lớn. Ông kiến nghị cơ quan thuế nên thực hiện quyết toán hoặc cảnh báo sớm trong vòng 3 năm, đồng thời xem xét không xử phạt các lỗi có nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý.

Phản hồi ý kiến trên, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh giải thích, toàn ngành thuế hiện có hơn 20.000 cán bộ, không thể quyết toán hàng năm cho hơn 1 triệu doanh nghiệp. Theo Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp hoạt động dựa trên nguyên tắc tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm; cơ quan thuế quản lý trên cơ sở phân tích rủi ro (mỗi năm chỉ thanh tra, kiểm tra tối đa 15-20% tổng số doanh nghiệp).

Hiện nay, cơ quan thuế đang tiến tới tự động hóa gợi ý điền sẵn tờ khai dựa trên hóa đơn điện tử. Luật cũng đã quy định về giới hạn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn, tờ khai…

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Đối với kiến nghị của cộng đồng DNNVV về việc cần biên soạn cẩm nang hướng dẫn thuế ngắn gọn, dễ nhớ và giải đáp cụ thể vướng mắc thay vì trích dẫn điều luật chung chung, ông Đặng Ngọc Minh cho biết: "Ngành thuế đã vận hành nội bộ "Diễn đàn pháp luật thuế" được 3 tháng. Đây là nơi cán bộ thuế trên toàn quốc thảo luận, thống nhất cách giải quyết các tình huống phát sinh thực tế, làm cơ sở để công khai thành sổ tay hướng dẫn chuẩn hóa".

Ngành thuế cũng đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải đáp chính sách thuế tự động cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế TPHCM Trần Hiệp Hưng cho biết, Thuế TPHCM hiện quản lý gần 450.000 doanh nghiệp, trong đó khối DNNVV chiếm 98%, đóng góp 20-30% số thu ngân sách và tạo việc làm cho 60% lao động. Địa bàn còn có 690.000 hộ/cơ sở kinh doanh cá thể, là nguồn tiềm năng lớn để chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, Thuế TPHCM tư vấn hướng dẫn tách bạch tài khoản tài chính cá nhân và tài khoản doanh nghiệp (tránh lẫn lộn dòng tiền); áp dụng chế độ kế toán tối giản; hướng dẫn điều kiện hưởng miễn thuế TNDN 3 năm đầu. Liên quan việc thực hiện Nghị quyết xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp cho trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động (trạng thái 03, 06), ông Trần Hiệp Hưng lưu ý, các trường hợp thuộc diện loại trừ (không được xóa nợ) bao gồm: doanh nghiệp trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đang hoạt động; hoặc các trường hợp trên thực tế vẫn đang có hoạt động kinh doanh.