Quyết toán ngân sách năm 2025: Thu vượt dự toán, bội chi thấp hơn mức cho phép

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Thu ngân sách vượt dự toán, bội chi giảm so với kế hoạch

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đồng thời triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. ﻿(ảnh QH).

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Cả nước đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi ngân sách giảm 15,1% so với dự toán, bằng 3,1% GDP, thấp hơn mức 3,8% GDP được Quốc hội cho phép.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ đã nỗ lực tổ chức thực hiện công tác quyết toán, bảo đảm báo cáo trình Quốc hội đúng tiến độ, dù đây là năm đầu tiên rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Tăng kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách. Việc lập dự toán thu, chi ở một số nơi chưa sát thực tế; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và kinh phí thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ còn chậm. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn còn lớn.

Quang cảnh phiên họp (ảnh QH).

Trước những tồn tại này, Chính phủ khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành ngân sách.

“Chính phủ xin nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã bổ sung các quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách; kiểm soát chặt chẽ hơn việc chuyển nguồn, gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu.

Dự thảo Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo thẩm tra, kiểm toán và ý kiến của đại biểu Quốc hội.