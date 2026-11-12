Quyết toán khống, 5 cựu cán bộ đường sắt lĩnh án tù

Chiều 12/11, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Minh Chương (SN 1956, ngụ TPHCM) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Bùi Minh Chính (SN 1960, ngụ Khánh Hòa) 3 năm tù; Phạm Văn Chính (nguyên Trưởng Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3) 3 năm tù; Đào Quốc Cường (SN 1961, ngụ TPHCM) 3 năm tù và Trần Hữu Chiến (nguyên Giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn) 5 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX nhận định, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở kết tội cả 5 bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng và được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ. Các bị cáo không hưởng lợi cá nhân nên được HĐXX xem xét khi quyết định hình phạt.

Theo cáo trạng, Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Trong giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Minh Chương giữ chức Trưởng Phân ban; Phạm Văn Chính là Phó Trưởng phân ban, sau đó giữ chức Trưởng phân ban. Bùi Minh Chính và Đào Quốc Cường giữ chức Phó Trưởng phân ban.

Vụ án bắt nguồn từ việc cải dịch các nhánh đường sắt nối ga Dĩ An đến Công ty CP Xe lửa Dĩ An để thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt. Ngày 20/5/2015, ông Nguyễn Minh Chương ký giấy phép cho Công ty Đất Việt thi công cải dịch tuyến đường sắt trong một tháng.

Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ ba nhánh đường sắt phụ và ba bộ ghi, các hạng mục này không được lắp đặt lại. Dù biết các công trình không còn tồn tại, các bị cáo vẫn ký xác nhận khống khối lượng nghiệm thu trong các quý IV từ năm 2015 đến năm 2018.

Hồ sơ nghiệm thu được sử dụng làm căn cứ thanh toán kinh phí bảo trì. Đại diện chủ đầu tư đã ký xác nhận thanh toán hơn 1 tỷ đồng cho các hạng mục không còn tồn tại. Số tiền này được hạch toán vào doanh thu Công ty CP Đường sắt Sài Gòn. Đến các năm 2020 và 2021 toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng đã được nộp lại vào ngân sách Nhà nước.