Quyết tâm xử lý dứt điểm những tồn tại về chống khai thác IUU

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh; lãnh đạo các xã, phường ven biển tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp trước, trong đó tập trung khắc phục các tồn tại về khung pháp lý, quản lý đội tàu, theo dõi - kiểm tra - giám sát, thực thi pháp luật và truy xuất nguồn gốc theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC)...

Tuy nhiên, vẫn còn 5 tồn tại cần tập trung xử lý trong thời gian tới, gồm: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa được xử lý hoàn toàn; Quản lý tàu không đủ điều kiện, tàu xóa đăng ký và tàu nguy cơ cao; Chất lượng xử lý cảnh báo VMS và hồ sơ thực thi chưa đồng đều; Dữ liệu chưa hoàn toàn đồng nhất, ổn định và chuỗi truy xuất nguồn gốc chưa hoàn toàn khép kín.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với Thanh Hóa, theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 30/9 toàn tỉnh có 2.873 tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống VNFishbase, đạt 100%. Toàn bộ 948 tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tỷ lệ tàu cá cài đặt ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT đạt 97,8%. Từ đầu năm đến ngày 30/9, lực lượng chức năng đã xử phạt 130 tàu cá vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần coi việc gỡ “thẻ vàng” của EC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp, tập trung tối đa nguồn lực với tinh thần trách nhiệm cao, xử lý dứt điểm những tồn tại và kiểm tra kết quả dựa trên hồ sơ, bằng chứng cụ thể; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và kết quả thực tế thuộc phạm vi xử lý.

Bảo đảm “làm thật, có kết quả thật, báo cáo trung thực, khách quan”. Chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện tốt nhất làm việc với EC trong đợt thanh tra lần thứ 6 sắp tới, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026; đồng thời xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, công tác chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn những tồn tại cần khẩn trương khắc phục. Toàn tỉnh còn 101 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 42 tàu không đủ điều kiện hoạt động; một số vụ việc liên quan đến mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển chưa được xử lý dứt điểm.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục cho tàu cá đủ điều kiện, quản lý chặt tàu không đủ điều kiện hoạt động; tăng cường kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi gửi thiết bị VMS. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể, ấn định thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, địa phương, quyết tâm khắc phục dứt điểm các tồn tại, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.