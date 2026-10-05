Quyết tâm xây dựng môi trường công sở không khói thuốc

Xây dựng môi trường công sở không khói thuốc ở Khun Há luôn là một bài toán khó do thói quen lâu đời của người dân và một bộ phận cán bộ. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 21/8/2025 về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn xã. Kế hoạch đặt ra những mục tiêu vô cùng rõ ràng và mang tính phấn đấu cao. ​Ông Lê Huy Chính - Chủ tịch UBND xã Khun Há cho biết: "Chúng tôi đặt mục tiêu 100% lãnh đạo xã và các ban, ngành, đoàn thể hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xã phấn đấu 90% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá". Để hiện thực hóa con số này, 12/12 bản trên địa bàn tổ chức ít nhất 1 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá ngay tại cộng đồng.

Cán bộ, công chức xã Khun Há làm việc và tiếp dân trong môi trường công sở xanh, sạch, không có khói thuốc lá.

​Một trong những biện pháp mang tính đột phá, biến khẩu hiệu thành hành động thực tế tại công sở Khun Há chính là việc gắn nếp sống văn minh với đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ. Chính quyền đã thực hiện đưa tiêu chí cán bộ, công chức, viên chức, trưởng bản, bí thư chi bộ, các đoàn thể bản không hút thuốc lá vào các tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, tại bản.

​Ông Đỗ Trọng Thi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khun Há nhấn mạnh: "Sự vào cuộc của hệ thống chính trị cũng được thể hiện rõ nét khi mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức cho cán bộ, công chức viết bản cam kết không hút thuốc lá ở các nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ thuốc lá. Đặc biệt, việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc cũng được đưa vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và trở thành tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị".

Bảng nội quy cấm hút thuốc lá được treo tại tiền sảnh và phòng tiếp dân của UBND xã Khun Há.

​Từ hạt nhân là trụ sở UBND, phong trào đã bám rễ sâu rộng vào đời sống cộng đồng. Đối với môi trường giáo dục, các trường học trên địa bàn tích cực xây dựng trường học "không khói thuốc lá". Các đơn vị giáo dục đã đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy cho học sinh. Đồng thời, các trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh.

​Đối với y tế cơ sở, Trạm Y tế xã đóng vai trò mũi nhọn khi chỉ đạo nhân viên y tế thôn bản lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá vào các chương trình y tế thiết thực như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao. Hoạt động tuyên truyền tại trạm y tế cũng được diễn ra thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi tiêm chủng thường xuyên, qua khám chữa bệnh. Nhằm hỗ trợ người dân từ bỏ thói quen có hại, xã cũng định hướng phối hợp các ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng và phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

​Ngoài ra, chính quyền xã còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui gia đình, bạn bè.

​Để duy trì tính bền vững của môi trường không khói thuốc, Khun Há không chỉ nỗ lực tuyên truyền mà còn áp dụng các biện pháp giám sát, xử lý nghiêm minh. Phòng Văn hóa - Xã hội xã được giao nhiệm vụ tham mưu UBND xã thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan" ông Phạm Quang Đán - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khun Há chia sẻ: "Xã đã quyết liệt tổ chức các đợt kiểm tra về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá".

​Từ những việc làm cụ thể, ý thức xây dựng môi trường không khói thuốc ở Khun Há đang dần trở thành nếp sống trong mỗi cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư. Khi cán bộ gương mẫu, người dân chủ động nói không với thuốc lá, các quy định được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, môi trường sống an toàn, trong lành không còn là mục tiêu xa vời mà trở thành giá trị được vun đắp mỗi ngày. Đây cũng là nền tảng để Khun Há tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, lành mạnh và đáng sống.