Quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo của khu vực

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Giám đốc Sở VH-TT&DL đồng chủ trì Hội nghị.

Tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Sự kiện là diễn đàn kết nối chính quyền với các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ chế, chính sách và định hướng đưa công nghiệp văn hóa (CNVH) trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào và thế mạnh khoa học - công nghệ, Đà Nẵng xác định phát triển các ngành CNVH là hướng đi then chốt. Theo đó, thành phố định hướng tập trung phát triển 6 ngành CNVH trọng điểm gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện nay của thành phố.

Thẳng thắn nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh, lãnh đạo thành phố cho biết, Đà Nẵng lựa chọn cách tiếp cận rõ ràng: khẳng định cách tiếp cận rõ ràng: không chỉ tổ chức sự kiện - lễ hội mà phải tạo ra sản phẩm; không chỉ thu hút khách mà phải hình thành thị trường, không chỉ dừng ở phong trào mà phải tạo ra doanh thu và giá trị gia tăng. Và để triển khai hiệu quả các định hướng đề ra, Đà Nẵng xác định 3 chuyển dịch quan trọng:Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, trong đó “Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp dẫn dắt – nghệ sĩ sáng tạo – cộng đồng đồng hành”. Cùng với đó, chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung, lấy sáng tạo làm trung tâm; đồng thời chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, từ sự kiện sang sản phẩm, từ hoạt động sang thị trường, lấy thị trường làm động lực phát triển.

UBND TP Đà Nẵng và Công ty CP Tập đoàn Sun Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp đột phá

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kinh nghiệm và mô hình phát triển CNVH, cơ chế thu hút đầu tư, giải pháp nguồn nhân lực, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Bàn về cơ hội phát triển CNVH điện ảnh Đà Nẵng, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) chia sẻ, qua 4 kỳ tổ chức, DANAFF đã chuyển từ sự kiện chiếu phim, trao giải thành nơi nuôi dưỡng dự án, đào tạo tài năng và kết nối thị trường. Theo đó, DANAFF đã có những thành công nhất định, tạo nên sự riêng có. Đặc biệt, DANAFF vinh dự là sự kiện văn hóa duy nhất được lựa chọn nằm trong 15 sự kiện chính thức thuộc khuôn khổ APEC 2027 sắp tới, tạo đà quan trọng đưa điện ảnh Đà Nẵng thành thương hiệu lớn trong khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, TS Ngô Phương Lan đã đề xuất một số nội dung, công việc cần sớm triển khai thực hiện ngay từ bây giờ.

Với hơn 30 năm phát triển CNVH, nằm trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings Đinh Bá Thành đã chỉ ra những tiềm năng kinh tế đêm mà Đà Nẵng cần tập trung khai thác, phát triển.Theo ông Bá Thành, hoạt động giải trí và ẩm thực đêm tại Hội An và dải ven biển Đà Nẵng vô cùng sầm uất. Mật độ du khách đến Đà Nẵng nhiều thời điểm vượt qua cả TPHồ Chí Minh và HàNội. Tuy nhiên, hiện nay hệ sinh thái kinh tế đêm của Đà Nẵng còn phát triển tự do chưa được tổ chức, quy hoạch, định hướng bài bản và chưa có chính sách hỗ trợ cùng chiến lược quảng bá tập trung. Cùng với đó, Đà Nẵng hiện còn thiếu hệ thống dữ liệu đo lường doanh thu/lượng tiêu thụ thực tế. Đà Nẵng cũng chưa khai thác hiệu quả giá trị di sản, thủ công mỹ nghệ; chưa đóng gói thương hiệu hay chuẩn hóa mang tầm quốc gia/toàncầu.

Để triển khai toàn diện ngành CNVH và giải trí, Đà Nẵng cần có đối tác chiến lược dẫn dắt và chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế đột phá. Trên cơ sở đó, ông Đinh Bá Thành đưa một số định hướng, giải pháp cụ thể: Chuyển đổi từ phát triển tự phát sang chủ động xây dựng CNVH – giải trí – du lịch và ẩm thực quy mô xuyên quốc gia. Song song với đó, tích hợp đồng bộ 4 trụ cột: Văn hóa – Du lịch – F&B – Sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế. Đồng thời thương hiệu hóa và quốc tế hóa các giá trị di sản ẩm thực, đặc sản riêng có địa phương. Cụ thể, cần quy hoạch "Trung tâm Ẩm thực Đà Nẵng”, định vị "Bảo tàng sống về văn hóa ẩm thực DN-Food" với triết lý "100% chuẩn vị & độc bản": Chỉ kinh doanh các đặc sản truyền thống chính gốc của Đà Nẵng và Hội An. Đi kèm đó là tổ chức Lễ hội Ẩm thực&MegaConcert với chuỗi sự kiện thường niên nhân các ngày lễ lớn của TP Đà Nẵng. Để định vị được thương hiệu sản phẩm, theo ông Bá Thành cần khai thác “câu chuyện di sản” để tạo giá trị cho sản phẩm, như tận dụng các yếu tố lịch sử và độc bản địa phương để làm chất liệu truyền thông thu hút khách quốc tế. Và để định vị thương hiệu toàn cầu, Đà Nẵng cần chuẩn hóa và phát triển sản phẩm xuất khẩu; mở rộng thị trường thông qua cộng đồng Việt Nam toàn cầu. Đưa Đà Nẵng ra thế giới thông qua 2 trung tâm Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực - Âm nhạc đầu bảng tại Los Angles (HoaKỳ) và Seoul (HànQuốc).

Đánh giá về xu hướng nội dung số, ông Lee Jinsik thuộc Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc (KOCA) đề xuất xây dựng hệ sinh thái tài sản trí tuệ (IP) nhân vật cho Đà Nẵng. Đây là chiến lược hiệu quả nhờ ngưỡng gia nhập thấp, vòng đời lâu dài và tính liên ngành cao. KOCA đề xuất 5 dự án hợp tác chiến lược theo lộ trình 3 giai đoạn nhằm đồng phát triển IP nhân vật, ứng dụng AI, đào tạo nhân lực và đưa sản phẩm vào các sự kiện lớn như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở VH-TT&DL chủ trì tổng hợp ý kiến tại hội nghị, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố, có các giải pháp và phân công nhiệm vụ, tiến độ triển khai cụ thể. Cùng với đó, giao các sở, ngành liên quan rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, hạ tầng và đề xuất cơ chế ưu đãi, thúc đẩy hợp tác công - tư. Lãnh đạo thành phố cam kết tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần “nói đi đôi với làm, cam kết đi đôi với triển khai”.

P.Thủy