Quyết tâm về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng phát triển giai đoạn mới

Quang cảnh hội nghị.

Cùng điều hành hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương phụ trách theo dõi tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan Nhà nước đóng chân trên địa bàn tỉnh; Bí thư Đảng uỷ các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm “6 rõ”, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III ước đạt 9,43%, ước 9 tháng đạt 9,62%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm trước, một số chỉ tiêu đến nay đã vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt là thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao, bằng 91,2% dự toán HĐND tỉnh giao; các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quy hoạch được tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và quy hoạch chung các xã, quy hoạch liên phường. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới, chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, theo kết quả chấm điểm đối với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Lai Châu được đánh giá ở mức giải ngân tốt.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ điều hành nội dung hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho người dân vượt trước 3 tháng so với tiến độ Trung ương giao; cơ bản hoàn thành, đưa 5 trường nội trú tại các xã biên giới vào hoạt động; an sinh xã hội được bảo đảm, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí ổn định dân cư được triển khai kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương được thực hiện kịp thời, gắn với ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp tinh gọn; chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là hoàn thành 5 chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; phối hợp với Hội đồng thẩm định và làm việc với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp tháng 10/2026.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 6 trường nội trú khởi công năm 2026. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào dân tộc; quan tâm tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...