Quyết tâm triển khai dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu tại xã Hạ Hòa

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và xã Hạ Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và sân golf Ao Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-UBND và điều chỉnh tại Quyết định số 750/QĐ-UBND.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phạm vi dự án đề xuất có diện tích trên 328ha; không gian được tổ chức thành 5 phân khu chức năng và mặt nước đầm Ao Châu.

Đây là khu đô thị đa chức năng mang tính chất tổng hợp, bao gồm nhà ở, thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và sân golf tiêu chuẩn quốc tế cùng hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Trọng tâm là công tác rà soát, chuẩn hóa số liệu đất đai, nguồn gốc đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho khoảng 394 hộ dân bị ảnh hưởng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, công tác đấu thầu, đấu giá...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Quyết tâm chính trị là phải tập trung thực hiện sớm.

Với tinh thần “Khó thì phải tìm cách tháo gỡ, phải quyết tâm triển khai thực hiện, không bàn lùi”, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, sáng tạo, không đùn đẩy hay thụ động chờ đợi.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc.

Trong đó, Sở Xây dựng đóng vai trò chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và xã Hạ Hòa xây dựng chi tiết các đầu việc, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp và xuyên suốt. Đồng thời, chủ động chuẩn bị hồ sơ, dự thảo văn bản, sẵn sàng kịch bản triển khai ngay khi đủ điều kiện pháp lý.

Lãnh đạo xã Hạ Hòa báo cáo tại buổi làm việc.

UBND xã Hạ Hòa chủ trì rà soát kỹ hiện trạng đất đai và các khu dân cư thực địa nhằm đề xuất phương án chỉnh trang, giữ lại hoặc bố trí tái định cư hợp lý, đảm bảo tính khả thi và sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Cùng với rà soát, tính toán kỹ quy mô dự án, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hiện trạng, kiên quyết hạn chế tình trạng xây dựng mới hoặc tách hộ để đón đền bù. Đồng thời, rà soát thực tế nhu cầu quỹ đất tái định cư, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đối với các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục vượt thẩm quyền, các ngành và địa phương phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để thống nhất chủ trương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả để quyết tâm triển khai thành công dự án.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã Hạ Hòa báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 trên địa bàn xã Hạ Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực và những kết quả tích cực mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xã Hạ Hòa tập trung rà soát các chỉ tiêu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và giữ vững ổn định địa bàn; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng toàn tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí giao Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lực lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; rà soát, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Đối với việc trang bị máy tính phục vụ chuyển đổi số và công tác Đảng tại các thôn, bản, đồng chí yêu cầu địa phương phát huy tinh thần chủ động, tự lực. Riêng đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách phù hợp.