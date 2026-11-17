Cảnh sát giao thông cùng công an phường, xã vào cuộc xử lý vi phạm dưới lòng đường, trên vỉa hè. Ảnh: Đức Tuấn

Kiên quyết xử lý vi phạm

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã tăng cường kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhiều vi phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý.

Các vi phạm chủ yếu là tự ý mở rộng diện tích trông giữ phương tiện vượt phạm vi được cấp phép; sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích hoặc tổ chức trông giữ loại phương tiện không đúng nội dung giấy phép. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, mà còn trực tiếp thu hẹp không gian dành cho người đi bộ.

Tạo chuyển biến rõ nét trong trật tự đô thị. Ảnh: Đức Tuấn

Điển hình, chiều 11-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Giảng Võ kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện điểm trông giữ phương tiện do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hạ tầng Đô thị quản lý có vi phạm.

Cụ thể, Công ty sử dụng diện tích vỉa hè vượt phạm vi được cấp phép, đồng thời tổ chức trông giữ ô tô không đúng nội dung giấy phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu đơn vị chấm dứt vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện theo đúng giấy phép.

Các hành vi phạm liên quan sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức.

Cùng với xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với công an cơ sở tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ tái lấn chiếm. Qua đó, từng bước lập lại kỷ cương trong hoạt động trông giữ phương tiện, bảo đảm lòng đường, vỉa hè được sử dụng đúng quy định.

Duy trì đường thông, hè thoáng

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã mang lại những chuyển biến rõ rệt tại một số khu vực từng tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, trông giữ phương tiện. Đáng chú ý, khu vực ngõ 167 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, gần ga Cát Linh của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đã thông thoáng hơn trước.

Nếu như trước đây, khu vực này thường xuyên xuất hiện các điểm trông giữ xe và hàng quán lấn chiếm lối đi thì nay, tình trạng này đã được chấn chỉnh. Người dân và hành khách sử dụng đường sắt đô thị có thể tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Vỉa hè phố Hào Nam khu vực ga Cát Linh đã thay đổi diện mạo. Ảnh: Đức Tuấn

Chị Nguyễn Minh Hằng (ở phố Thép Mới, phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết, trước đây, mỗi lần lên xuống tàu tại ga Cát Linh, chị thường phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị hàng quán và các điểm trông giữ xe chiếm dụng. Hiện nay, khu vực này đã thông thoáng, người dân được hướng dẫn gửi phương tiện tại những điểm trông giữ gần nhà ga, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để có được chuyển biến này, UBND và Công an phường Ô Chợ Dừa đã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Điển hình, bà Nguyễn Ngọc T. (sinh năm 1971, ở phố Hào Nam) đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe máy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường Ô Chợ Dừa) cho biết, tại khu vực ga Cát Linh, nhu cầu trông giữ phương tiện rất lớn. Vì vậy, bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn bố trí thông tin hướng dẫn người dân đến các điểm trông giữ phương tiện áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và kiểm tra, xử lý kịp thời.

Theo ông Lê Phương Nam, đại diện bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường Ô Chợ Dừa, các đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện đều phải ký cam kết chấp hành quy định, tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời, có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, bảo đảm đường thông, hè thoáng tại khu vực quản lý.

Các đơn vị được giao trông giữ phương tiện phải có giấy phép và ký cam kết không vi phạm. Ảnh: Đức Tuấn

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám duy trì trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

“Các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép phải thực hiện đúng vị trí, phạm vi, diện tích, thời gian và mục đích sử dụng theo giấy phép. Không được tự ý mở rộng diện tích, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc tổ chức trông giữ phương tiện ngoài nội dung được cho phép”, Trung tá Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục phối hợp với công an các phường, xã và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện; tập trung xử lý nghiêm những trường hợp hoạt động sai vị trí, diện tích, mục đích hoặc không đúng nội dung giấy phép.

Thực tế cho thấy, xử lý một điểm trông giữ xe vi phạm có thể tạo chuyển biến tức thì, nhưng để vỉa hè thực sự thuộc về người đi bộ, cần sự quản lý thường xuyên, chặt chẽ và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Cùng với xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện hợp lý, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân cũng là giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa tái vi phạm, duy trì kết quả lâu dài. Trả lại vỉa hè cho người đi bộ không chỉ là giải quyết tình trạng lấn chiếm trước mắt, mà còn là yêu cầu lâu dài trong xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, trật tự.