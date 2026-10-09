Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2026

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Chương trình làm việc được trực tuyến đến 75 điểm cầu các xã, phường.

Các đại biểu tham dự chương trình làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo dự và chủ trì chương trình làm việc.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 53.772 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giá trị tăng thêm ước đạt hơn 12.279 tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ, đóng góp 0,95 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh; khu vực công nghiệp và xây dựng giá trị tăng thêm (VA) ước đạt hơn 14.938 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ, đóng góp 1,75 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ giá trị tăng thêm (VA) ước đạt 23.908 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 2.645,23 tỷ đồng, tăng 0,76%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Các đại biểu tham dự chương trình làm việc.

Các đại biểu tham dự chương trình làm việc.

Qua rà soát, đánh giá, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 chưa đạt kịch bản đề ra do tác động tổng hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng lớn như sản xuất và phân phối điện, nông, lâm nghiệp và thủy sản, một số ngành dịch vụ tăng trưởng thấp hơn yêu cầu. Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư công, giải ngân và triển khai một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; việc khai thác các động lực, dư địa tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị tăng thêm còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại chương trình làm việc.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2026 đạt 8% theo chỉ tiêu được giao tại nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quý IV cần tăng trưởng khoảng 13,85%. Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là mức tăng trưởng rất cao, đòi hỏi trong quý IV phải tạo ra khối lượng sản xuất, doanh thu và giá trị tăng thêm lớn, tập trung vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng, dịch vụ, đồng thời duy trì và phát huy kết quả tích cực của các ngành đang có tốc độ tăng trưởng khá. Đồng chí đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công theo lĩnh vực tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kịch bản tăng trưởng, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, dự án có đóng góp lớn hoặc còn dư địa tăng trưởng. Các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng thuộc ngành, lĩnh vực địa bàn phụ trách, xác định rõ những phần đã thực hiện, còn thiếu và khả năng hoàn thành. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, đấu thầu và các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán và giải ngân các dự án, công trình có giá trị vốn lớn, đóng góp nhiều cho tăng trưởng, không để dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt có nhu cầu sử dụng vốn. Phối hợp chặt chẽ với thống kê cung cấp, rà soát, đối chiếu số liệu về sản lượng, doanh thu, giá trị sản xuất, khối lượng thực hiện các chỉ tiêu, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác thống nhất với thực tế và phương pháp thống kê.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại chương trình làm việc.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại chương trình làm việc.

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xác định tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong quý IV; khẩn trương rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn lực và dư địa tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại chương trình làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ, thời gian để thực hiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh không còn nhiều (hơn 2 tháng), trong khi Chính phủ yêu cầu tốc độ tăng trưởng của tỉnh quý IV/2026 phải đạt 13,85% để năm đạt 8%. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các xã, phường phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong tăng trưởng kinh tế. Rà soát, giao cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương; xác định rõ kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; quyết liệt đôn đốc và thu các khoản thu còn dư địa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La), 13 trường học liên cấp tại các xã biên giới. Tiếp tục duy trì hoạt động các tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp; trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. UBND tỉnh chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, bảo đảm tính chủ động, khả thi, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; xác định rõ các ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn là động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý và các nguồn lực có khả năng huy động....