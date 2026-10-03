Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Phát biểu đặt vấn đề tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các “điểm nghẽn”, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển; quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả tăng trưởng 9 tháng và các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV/2026; trách nhiệm tổ chức thực thi… Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Báo cáo trình bày tại hội nghị khẳng định, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng khoa học, quyết liệt, sáng tạo, thực chất; tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh, nhất là về giá năng lượng, nhập siêu, giải ngân vốn đầu tư công...

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187.253 tỉ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỉ USD; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,01 tỉ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường được tăng cường; quốc phòng-an ninh được củng cố.

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn; dư địa điều hành kinh tế vĩ mô, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chịu nhiều áp lực. Tăng trưởng GDP 9 tháng mặc dù tích cực, nhưng việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn; dư địa điều hành kinh tế vĩ mô cần nhiều nỗ lực hơn nữa…

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trong đó trọng tâm là tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, tiêu dùng trong nước; thúc đẩy đầu tư, xây dựng; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhất là đã tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn", huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quý IV/2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các địa phương cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Trong đó, tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chương trình công tác, các kết luận của Trung ương; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các dự án trọng điểm năm 2026; chủ động chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Đồng chí Lê Minh Hưng cũng yêu cầu thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, kiểm soát lạm phát; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong những tháng cuối năm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm quyền lợi người dân và ổn định thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược gắn với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của từng địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy nhanh các chương trình, đề án về giáo dục, y tế, nhà ở, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bảo đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật các kịch bản tăng trưởng; xác định rõ những lĩnh vực, địa bàn còn thiếu hụt so với mục tiêu để có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn nữa các dư địa và động lực tăng trưởng mới. Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp mạnh, cụ thể, khả thi; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các bộ, ngành tiếp tục cập nhật, bổ sung, đánh giá sát tình hình và các kịch bản tăng trưởng; chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.