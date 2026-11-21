Khảo sát thực địa và thu nhận mẫu sinh phẩm

Những ngày này, trên nhiều địa bàn của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hành trình tìm kiếm thế hệ cha anh. Từ Si Ma Cai, Cốc San đến Y Tý và đặc biệt là khu vực đồi C10, tổ dân phố số 39 (phường Cam Đường), các tổ công tác đang khẩn trương rà soát, khảo sát từng khu vực, từng vị trí có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

[Infographic] Kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1

Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ ngày 15/3/2026 đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, với 90 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, vượt chỉ tiêu là 70 - 80 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của chiến dịch.

Giữa địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khu vực đã thay đổi sau hàng chục năm, mỗi dấu tích, thông tin dù nhỏ nhất đều được cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng xác minh. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, bởi phía sau mỗi vị trí tìm kiếm là niềm mong mỏi của những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều khu vực có thông tin trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Phạm Khắc Trường - Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cho biết: “Bước vào giai đoạn 2, đơn vị tiếp tục xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ rất thiêng liêng. Đội sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương; tổ chức khảo sát, xác minh kỹ lưỡng từng nguồn tin, không bỏ sót địa bàn, vị trí có thông tin về phần mộ liệt sĩ. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về”.

Cùng với việc tìm kiếm tại thực địa, tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để có cơ sở đối chiếu khi giám định ADN.

Công an tỉnh thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngay từ đầu giai đoạn 2 của chiến dịch, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành đợt thu nhận 540 mẫu sinh phẩm. Công an tỉnh phối hợp với các địa phương bố trí điểm lấy mẫu và sắp xếp lịch phù hợp để thân nhân liệt sĩ hạn chế đi lại, chờ đợi.

Một trong 8 tổ thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ đối chiếu ADN.

Thượng tá Lê Tiến Mạnh - Phó Trưởng phòng PC06, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí lịch thu nhận mẫu hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ, hạn chế việc đi lại nhiều lần và chờ đợi. Đồng thời, toàn tỉnh được chia thành 8 tổ thu nhận mẫu ADN, giúp người dân tiếp cận các điểm lấy mẫu thuận tiện hơn”.

Quyết tâm vượt khó, không bỏ sót thông tin

Bước vào giai đoạn 2 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp, trao đổi, kết nối và xử lý thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh; tập trung xác minh những khu vực, vị trí có thông tin về mộ liệt sĩ nhưng chưa được tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Tính đến ngày 14/11/2026, các lực lượng đã tổ chức đào bới trên diện tích 1.778,5 ha, với khối lượng 16.528,7 m³, phát quang 807,23 ha; tiếp nhận 123 nguồn tin, xác minh 119 nguồn tin, trong đó 113 nguồn tin chính xác. Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Để hoàn thành các mục tiêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ; phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, xác minh thông tin, tổ chức lực lượng tìm kiếm tại những khu vực trọng điểm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tiếp tục rà soát thông tin về liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh: "Mỗi thông tin về liệt sĩ đều phải được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh với tinh thần trách nhiệm cao nhất; mỗi khu vực có căn cứ thông tin đều được quan tâm khảo sát, tìm kiếm”.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Cam Đường.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm và triển khai giai đoạn 2. (Ảnh: Thanh Chi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh tinh thần: “Trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Điều đó thể hiện yêu cầu không được chủ quan, không ngừng nghỉ, không bằng lòng với kết quả đã đạt được; mỗi ngày đều phải có thêm trách nhiệm, nỗ lực và hành động cụ thể để đưa các liệt sĩ trở về”.

Nhiều nhân chứng là người dân đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp dữ liệu về liệt sĩ, địa điểm hy sinh, nơi chôn cất ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những câu chuyện được lưu giữ trong ký ức của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những thông tin từ gia đình liệt sĩ hay người dân sinh sống tại địa bàn từng xảy ra chiến sự đều có thể trở thành manh mối quý giá, góp phần mở ra hướng tìm kiếm mới, quyết tâm không bỏ sót bất cứ thông tin nào dù là nhỏ nhất.

Quyết tâm đưa các anh trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào Cai vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ, sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng, những thông tin, dấu tích đã bị thời gian vùi lấp sẽ tiếp tục được tìm lại với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, để các Anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình.